Seguridad

¿Cuál Es el Nuevo Delito en CDMX con Castigo de hasta 6 Años de Cárcel?

Te decimos cuál es el nuevo delito en CDMX que se castiga hasta con 6 años de cárcel

Persona utiliza teléfono celularPersona utiliza teléfono celular. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Descubre el nuevo delito en CDMX: el Phishing ahora se castiga hasta con 6 años de cárcel. Protege tus datos y evita ser víctima de esta estafa digital.

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