¿Cuál Es el Nuevo Delito en CDMX con Castigo de hasta 6 Años de Cárcel?

En la Ciudad de México (CDMX) hay un nuevo delito que se castiga hasta con 6 años de cárcel. Te decimos cuál es.

De acuerdo con las autoridades, los delincuentes tratan de suplantar la imagen de una empresa o entidad pública, luego contactan a sus víctimas y les solicitan datos haciéndoles crees que provienen de un sitio oficial, para cometer este nuevo delito llamado Phishing.

Phishing, nuevo delito en CDMX

Aunque el Phishing no es nuevo, el Congreso de la CDMX adicionó el artículo 231 Bis del Código Penal para considerarlo como un nuevo delito en la capital del país, se trata de una modalidad de estafa, cuyo objetivo es obtener datos, claves, números de cuentas bancarias y tarjetas de crédito, identidad u otros datos para ser usados de forma fraudulenta.

Los delincuentes utilizan con mayor frecuencia vínculos falsos en Internet para darle un mayor realismo que dirigen a un sitio web o una ventana emergente que tiene el mismo aspecto que una legítima.

Ya que las víctimas abrieron el enlace, solicitan información personal que llega directamente a los delincuentes, quien con frecuencia la utilizan para hacer compras, solicitar una nueva tarjeta de crédito o robar su identidad.

De acuerdo con el artículo 231 Bis del Código Penal de la Ciudad de México, el engaño digital o Phishing se castiga con hasta seis años de prisión y de doscientas a seiscientas unidades de medida y actualización de multa.

"A quien, mediante engaño digital consistente en la creación o uso de mensajes, páginas electrónicas, dominios, aplicaciones o cualquier otra interfaz tecnológica que simule ser legítima, induzca a una persona a revelar, capturar o proporcionar datos personales, financieros o de autenticación, con la finalidad de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero o para causar un perjuicio, se le impondrán de tres a seis años de prisión y de doscientas a seiscientas unidades de medida y actualización de multa"

Cabe destacar que las penas previstas en el artículo pueden incrementar hasta en una mitad cuando la víctima sea de grupos vulnerables. Por ejemplo, personas con discapacidad, adultos mayores, para su comisión, afecte a persona menor de edad.

¿Cómo evitar el Phishing ?

Las autoridades emitieron recomendaciones para evitar ser vítima del nuevo delito en CDMX, estas son:

La mejor forma de no ser víctima de una estafa, es no responder solicitudes de información personal realizadas a través de correo electrónico, llamadas telefónicas o mensaje de texto.

Al visitar sitios web, teclea directamente la dirección URL en la barra de direcciones; nunca ingreses por enlace proporcionados por algún otro sitio. Considera que las entidades bancarias utilizan certificados de seguridad y cifrados seguros.

Revisa periódicamente tus cuentas para detectar transferencias o transacciones irregulares.

No olvides que las entidades bancarias no solicitan información confidencial a través de canales no seguros, como el correo electrónico.

Utiliza un filtro anti-spam.

Con información de N+