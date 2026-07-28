¿Quién es Suri Noelle? Conoce a la Hija de Tom Cruise y Por Qué se Quitó su Apellido

Suri, la única hija biológica de Tom Cruise y fruto de su matrimonio con Katie Holmes, dejó de usar legalmente el apellido de su padre. Registros de inscripción electoral en Pensilvania confirman que la joven, de 20 años, ahora figura como Suri Noelle, adoptando el segundo nombre de su madre como su nuevo apellido legal.

El cambio de apellido, confirmado en registros oficiales

De acuerdo con los medios estadounidenses Page Six y People, Suri se registró para votar en el condado de Allegheny, Pensilvania, durante octubre de 2024, mientras cursaba su primer año en la Universidad Carnegie Mellon. En esos documentos ya aparecía bajo el nombre de Suri Noelle, lo que confirma que el trámite de cambio de apellido ya había sido aprobado legalmente. Aunque en Pensilvania no existe un registro público sobre el proceso, algunos reportes apuntan a que pudo haberse realizado antes en Nueva York, donde la joven vivía con Holmes previo a mudarse a la universidad.

La primera señal pública del cambio se dio en junio de 2024, cuando Suri fue presentada como "Suri Noelle" en el programa de graduación de la preparatoria Fiorello H. LaGuardia High School, en Manhattan. En ese momento, el detalle pasó casi inadvertido.

Foto: GettyImages

¿Por qué eligió el nombre Noelle?

El nuevo apellido no fue elegido al azar: Noelle es el segundo nombre de Katie Holmes. Según una fuente citada por Page Six, la decisión también representa una forma de honrar a su madre y de comenzar una nueva etapa con una identidad propia, alejada del peso mediático que implica llevar el apellido Cruise.

Una relación distante con su padre

Suri y Tom Cruise se encuentran distanciados desde hace años. El actor no ha sido visto públicamente con su hija desde su divorcio de Holmes en 2012, cuando la niña tenía apenas seis años. De hecho, Cruise no asistió a la graduación de preparatoria de Suri en 2024; ese mismo día fue captado en Londres, en el concierto de la gira Eras de Taylor Swift.

La noticia del cambio de apellido llega apenas días después de que varios de los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie, Maddox, Pax, Zahara y Vivienne, solicitaran formalmente eliminar el apellido paterno de sus registros, en medio de un distanciamiento similar con el actor.

Tom Cruise y Katie Holmes se conocieron en 2005 y se casaron un año después, en una ceremonia celebrada en Italia. La pareja se divorció en 2012, tras cinco años de matrimonio, y Holmes obtuvo la custodia de Suri.

Teatro musical, Carnegie Mellon y su primer papel protagónico

Alejada de alfombras rojas y reflectores, Suri se ha enfocado en su formación académica y artística. Actualmente cursa teatro musical en la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh, una de las escuelas de artes escénicas más prestigiosas de Estados Unidos.

Este año participó en la lectura dramatizada de Cosmic Microwave Background, donde interpretó al personaje de Angel, y próximamente protagonizará Midsummer!, una adaptación contemporánea de Sueño de una noche de verano de Shakespeare, que se presentará en la universidad y luego viajará al Festival Fringe de Edimburgo 2026. Antes de este papel, Suri ya había puesto su voz en las películas Alone Together y Rare Objects, ambas dirigidas por su madre.

El respaldo constante de Katie Holmes

Desde el divorcio, Holmes ha mantenido a su hija alejada de la exposición mediática y solo ha hablado de ella en contadas ocasiones. Cuando Suri se preparaba para ingresar a la universidad, la actriz expresó en una entrevista con Town & Country el orgullo que sentía por los logros de su hija y el entusiasmo de verla comenzar una nueva etapa de autodescubrimiento.

Holmes también ha salido en defensa de Suri públicamente: desmintió a través de redes sociales una versión de Daily Mail que aseguraba que la joven había recibido una herencia millonaria de Tom Cruise al cumplir la mayoría de edad, calificando la información como falsa.