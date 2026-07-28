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¿Quién es Suri Noelle? Conoce a la Hija de Tom Cruise y Por Qué se Quitó su Apellido

Suri, hija de Tom Cruise y Katie Holmes, cambió legalmente su apellido a Noelle. Te contamos por qué y cómo es su vida hoy en la universidad.

suri-noelle-hija-tom-cruise-quito-apellidoFoto: Getty Images

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Suri, hija de Tom Cruise, ahora es Suri Noelle. Conoce la razón detrás de su nuevo apellido y su vida en Carnegie Mellon. ¿Un nuevo comienzo?

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