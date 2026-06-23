¿Quiénes Son los Hijos de Sergio Andrade? Cuántos Tiene y Qué Han Dicho Sobre Él

El nombre de Sergio Andrade vuelve a estar en el centro de la conversación. Ahora porque una de sus hijas reveló fotografías inéditas suyas y lo exhortó a entregarse a las autoridades.

El productor, puede haber tenido hasta diez hijos con ocho distintas mujeres. Varios de ellos han crecido a la sombra de una historia marcada por el abuso, y algunos ya se han pronunciado sobre su vínculo, o la falta de él, con su padre biológico.

Ellos son los hijos de Sergio Andrade:

Ana Dalay: la hija que tuvo con Gloria Trevi y murió

El primer embarazo conocido de Andrade fue el de Gloria Trevi, quien dio a luz a Ana Dalay el 10 de abril de 1999. Sin embargo, a los pocos meses la pequeña falleció, y la cantante no tuvo la oportunidad de despedirse de ella. La muerte de la bebé permanece como uno de los episodios más oscuros y sin resolver de todo el caso.

Francisco Ariel: el hijo de Karina Yapor

En 1997, Andrade procreó a Francisco Ariel con Karina Yapor, siendo ella menor de edad, tendría 17 años cuando fue madre del niño. En octubre de 1998, la Secretaría de Relaciones Exteriores de España contactó a la familia Yapor para avisarles que un bebé, registrado como hijo de Karina, había sido abandonado en un hospital por María Raquenel Portillo, "Mary Boquitas". El bebé fue rescatado por sus abuelos y después fue criado por Karina. Hoy vive alejado de la opinión pública.

Valentina de la Cuesta

Valentina es hija de Karla, una de las hermanas De la Cuesta que fueron víctimas del productor. Actualmente ha ganado popularidad como creadora de contenido en TikTok. Su postura frente a Andrade es contundente: Valentina ha declarado que hasta ahora no conoce a su padre ni le interesa hacerlo.

Karla, su madre, se convirtió en activista tras los hechos y se ha dedicado a apoyar a mujeres que han sufrido los mismos abusos que ella vivió.

Milton de la Cuesta: el modelo que tampoco quiere saber nada de él

Milton es hijo de Karola de la Cuesta, y es primo y a la vez hermano de Valentina. Ha ganado popularidad en Instagram. Karla, su tía, comentó: "Es guapísimo mi sobrino, superatlético, es nuestro gran orgullo".

Al igual que su prima (y media hermana), Milton ha tomado distancia de su origen: aunque el joven sabe de la existencia de su padre y de todo lo que pasó alrededor de su nacimiento, no le interesa acercarse a él. Amante del futbol americano, los deportes extremos y la música, ha dejado en claro que no quiere parecerse a su padre de ninguna manera.

Víctor Isaac: el hijo nacido en prisión

En el año 2000 nació Víctor Isaac en la cárcel, hijo del productor y de Marlene Calderón. Se trata de uno de los hijos con menor presencia pública y del cual apenas hay información disponible.

Sophia y Antonia Andrade: las hijas con Sonia Ríos

En 1993, el productor tuvo una relación con Sonia Ríos, con la que se casó cuatro años después. Fruto de esta relación tuvo dos hijas: Sophia y Antonia, que mantienen al día de hoy un muy bajo perfil. Antonia, la menor de las dos, radica en Madrid, España, donde estudia actuación.

María Miel: la hija argentina

En el año 2000 nació María Miel, hija de Wendy Selene Castelló, de Baja California, quien huyó de Brasil cuando capturaron a los miembros principales del clan. Wendy registró a María Miel en Argentina y aseguró que el padre de la niña era Sergio Andrade. Su paradero actual se desconoce.

Los hijos que quizás nadie conoce

Según algunas fuentes, antes de sus primeras relaciones conocidas, Andrade tuvo un hijo con una mujer llamada Nora Miranda, que podría llamarse Gustavo, aunque de este hijo no se sabe absolutamente nada.

La lista podría no estar completa: Andrade tuvo vínculos con muchísimas mujeres más, por lo que cabe la posibilidad de que sea padre de más hijos. La misma Mary Boquitas reveló que perdió a un bebé del productor debido a los abusos de los que fue objeto.

Lo que une a casi todos los hijos que han podido hablar es el mismo: ninguno parece interesado en tener un vínculo con el hombre que los engendró.