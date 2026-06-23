¿Quiénes Son los Hijos de Sergio Andrade? Cuántos Tiene y Qué Han Dicho Sobre Él

Sergio Andrade podría tener hasta diez hijos con ocho mujeres distintas. Conoce quiénes son, con quién los tuvo y qué han declarado sobre su padre biológico

hijos-de-sergio-andrade-cuantos-tiene-quienes-sonSergio Andrade, exproductor. Foto: REUTERS

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Descubre la historia de los hijos de Sergio Andrade. ¿Quiénes son y qué dicen sobre su padre biológico? Un relato marcado por el abuso y el silencio.

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