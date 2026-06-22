¿Qué Es una Histerectomía, Procedimiento al que se Sometió Camila Sodi? En Esto Consiste

Camila Sodi compartió desde el hospital que fue operada con éxito y ya se recupera. Te explicamos qué es una histerectomía y en qué consiste el procedimiento.

camila-sodi-histerectomia-que-es-cirugiaFoto: Cuartoscuro

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Camila Sodi se recupera tras una histerectomía exitosa. Descubre en qué consiste este procedimiento y cómo la actriz enfrenta esta etapa.

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