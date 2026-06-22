¿Qué Es una Histerectomía, Procedimiento al que se Sometió Camila Sodi? En Esto Consiste

Camila Sodi compartió a través de sus historias de Instagram que fue sometida a una histerectomía y que la operación concluyó de manera satisfactoria. La noticia generó gran preocupación entre sus fans, pero la actriz fue rápida en transmitir un mensaje de calma y gratitud.

La revelación desde el hospital

Aunque en los últimos meses había mantenido un perfil más discreto, especialmente tras la pérdida de su madre, Camila volvió a conectar con su comunidad digital para compartir este momento tan personal.

Sin revelar el diagnóstico que hizo necesaria la intervención, la actriz explicó que ahora se concentra en su recuperación y en valorar esta etapa de su vida. "Todo salió bien. Estaré sanando y recordándome lo bonito de la vida, que luego, cuando uno está así, se mete en callejones oscuros", escribió junto a una fotografía desde el hospital.

También dedicó palabras especiales al equipo médico que la acompañó: "Gracias a mis doctores mágicos del amor", expresó con cariño, reconociendo el profesionalismo y apoyo que recibió durante el procedimiento.

Uno de los momentos más emotivos fue la respuesta de su comunidad. La actriz reveló que recibió numerosos mensajes de mujeres que también han vivido una histerectomía, compartiendo experiencias y palabras de aliento. "Gracias a todas ustedes que me mandaron mensajes. Leí sus historias y me dieron más valor para enfrentar este momento", expresó.

Lejos de alarmar a sus seguidores, Camila transmitió optimismo y fortaleza: "A veces sí hace falta que el universo te recuerde que todo va a estar bien", escribió en otra de sus historias. revistaclase

¿Qué es una histerectomía?

Una histerectomía es un procedimiento quirúrgico mayor que consiste en la extracción del útero. Es una de las cirugías ginecológicas más comunes y puede realizarse por distintas razones médicas: miomas uterinos, endometriosis, prolapso uterino, sangrados anormales o ciertas condiciones oncológicas, entre otras.

Dependiendo del caso, puede ser una histerectomía total (se extrae el útero y el cuello uterino), parcial (solo el cuerpo del útero) o radical (útero, cuello uterino y parte de la vagina, generalmente en casos de cáncer). La recuperación varía según el tipo de cirugía y la técnica utilizada,abdominal, vaginal o laparoscópica, pero generalmente implica reposo de varias semanas.

Cumpleaños 40 y un nuevo capítulo

La noticia llegó apenas unas semanas después de que Camila celebrara su cumpleaños número 40, una etapa que ella misma describió como especialmente significativa. Para festejar la fecha, compartió imágenes de una celebración íntima rodeada de familia y amigos, con un pastel inspirado en La Bella Durmiente y una ceremonia con cuencos tibetanos que definió como un momento lleno de magia y espiritualidad.