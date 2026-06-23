Anuncian Cortes de Agua Hoy por Reparación de Fuga en Tijuana; Lista de Colonias

Los trabajos podrían extenderse por 18 horas y la recuperación del servicio será gradual, consulta la lista de colonias afectadas.

Recorte de Agua: ¿Qué Zonas del Valle de México Estarán Afectadas?

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¡Atención Tijuana! Cortes de agua por 18 horas en varias colonias debido a reparación. Consulta si tu colonia está afectada y planifica tu uso de agua.

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Anuncian Cortes de Agua Hoy por Reparación de Fuga en Tijuana; Lista de Colonias