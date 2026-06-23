Anuncian Cortes de Agua Hoy por Reparación de Fuga en Tijuana; Lista de Colonias

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que varias colonias de la ciudad presentarán suspensión temporal o intermitencias en el suministro de agua potable debido a la reparación de una fuga en una línea de 24 pulgadas ubicada en la zona conocida como La Pechuga.

De acuerdo con el organismo operador, para realizar las maniobras fue necesario cerrar la válvula general ubicada en la Glorieta Centenario.

Esta acción impactará de manera temporal el servicio de agua potable en distintas colonias de la ciudad mientras se desarrollan los trabajos de reparación y rehabilitación.

¿Colonias que presentarán afectaciones?

La CESPT indicó que las colonias que podrían registrar falta de agua o intermitencias son:

Infonavit Murúa

Valle Vista I y II

Arenales A y B

Murúa Hidalgo

Chapultepec Alamar

Buena Vista

Guadalupe Victoria

Sepanal

Chamizal

Álamos

Los Pirules

Villaflores

Buenaventura

¿Cuánto durarán los trabajos de reparación?

El organismo estimó que las labores tendrán una duración aproximada de 18 horas.

Una vez concluidas las reparaciones, la recuperación del servicio será gradual y podría prolongarse hasta seis horas adicionales antes de normalizarse por completo.

La CESPT exhortó a la población de las zonas afectadas a hacer un uso responsable de las reservas de agua disponibles durante el periodo de suspensión.