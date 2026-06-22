De Príncipe a Modelo: Nicolás de Monpezat Recuerda Cómo Fue Perder su Título en Dinamarca

El nieto de la reina Margarita II rompe el silencio sobre la decisión que cambió su vida para siempre: "Se tomó una decisión en mi nombre, y eso nunca es agradable"

nicolas-monpezat-recuerda-perder-titulo-principe-dinamarcaFoto: GettyImages

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De príncipe a modelo: Nicolás de Monpezat habla sobre su 'destierro' y la nueva libertad que encontró. Conoce su historia en el documental 'Nikolai'.

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