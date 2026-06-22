De Príncipe a Modelo: Nicolás de Monpezat Recuerda Cómo Fue Perder su Título en Dinamarca

Fue el 1 de enero de 2023 cuando la vida de Nicolás de Monpezat dio un giro que nadie esperaba. La reina Margarita II de Dinamarca despojó de sus títulos a sus nietos a través de un histórico comunicado, en el que rebajaba del estatus de príncipes a los hijos del príncipe Joaquín, convirtiéndolos en condes de Monpezat sin previo aviso.

Una decisión que sacudió a la dinastía danesa y que, más de dos años después, el propio afectado ha decidido contar en primera persona.

Bajo el nombre de Nikolai, el documental de cuatro episodios que se estrenará en la televisión pública danesa narra no solo su carrera en el mundo de la moda, sino también la decisión que lo alejó más que nunca de la institución real.

"Se tomó una decisión en mi nombre. Eso nunca es agradable"

En la serie, Nicolás confiesa: "Tanto mi vida como el papel que antes desempeñaba han cambiado. Se tomó una decisión en mi nombre, y eso nunca es agradable, por supuesto". El ahora conde de Monpezat, de 26 años, no evita el tema pero tampoco se regodea en el dolor: asegura que intenta sacar provecho de las circunstancias y verlas desde una perspectiva positiva, y que se encuentra "en proceso de encontrar su propio camino en la vida".

Incluso calificó la decisión de su abuela como un "destierro", aunque reconoce que también trajo consigo una mayor libertad. "En un futuro tendré más libertad, aunque nunca antes me había sentido restringido", afirmó.

De príncipe a modelo

Nicolás ha orientado su vida hacia el ámbito empresarial: hace dos años concluyó un Máster en Ciencias en Economía y Administración de Empresas, con especialización en Gestión de Ventas, una formación que compagina con su carrera como modelo.

Fue la directora de Scoop Models, Bente Lundquist, quien descubrió al entonces príncipe cuando este tenía apenas diez años, al coincidir en un avión con su madre. Sin embargo, sus padres, el príncipe Joaquín y Alexandra, siempre fueron muy cuidadosos antes de permitirle adentrarse en el mundo de la moda, y estuvieron presentes en cada paso del proceso.

El gesto del rey Federico

A pesar de la distancia con la Corona, el rey Federico otorgó la Gran Cruz de la Orden de Dannebrog a Nicolás y a su hermano Félix con motivo de su 57 cumpleaños, dejando claro que en su reinado tienen cabida todos y matizando, de alguna manera, la decisión que en su día tomó su madre.

Nicolás concluye el documental con una postura que deja ver dónde está parado hoy: "Siempre seré un representante de Dinamarca, del pueblo danés y de los valores daneses, sin importar dónde me encuentre ni en qué contexto".