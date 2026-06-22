Estas son las Colonias Sin Electricidad tras Fuertes Lluvias en Área Metropolitana de Monterrey

Vecinos de diversos municipios llevan hasta seis días sin electricidad en sus hogares ante una falla masiva en Nuevo León

Colonias sin luz en Nuevo LeónFoto: N+

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Vecinos del Área Metropolitana llevan hasta 6 días sin electricidad tras fuertes lluvias. Exigen a la CFE restablecer el servicio en colonias afectadas. ¿Cómo afecta esto a sus vidas?

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