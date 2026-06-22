Estas son las Colonias Sin Electricidad tras Fuertes Lluvias en Área Metropolitana de Monterrey

Las fuertes lluvias y ráfagas de viento registradas el pasado viernes 19 de junio en el Área Metropolitana de Monterrey siguen causando afectaciones, principalmente por la falta del servicio eléctrico en varias colonias, donde vecinos han pasado entre cuatro y hasta seis días sin luz.

Uno de los casos ocurre en la colonia Terminal, en Monterrey, donde una cuadra de la calle Quinta Avenida, en su cruce con Félix U. Gómez, permanece sin servicio desde hace cinco días. Habitantes de la zona señalan que el problema comenzó cuando un transformador falló, y aunque acudieron trabajadores a revisarlo, el servicio no ha quedado restablecido.

Otro caso sucede en la colonia Hacienda San Miguel, en Guadalupe, donde familias llevan cuatro días sin electricidad. Ante la desesperación, vecinos realizaron un bloqueo en la avenida Acapulco, pero la protesta terminó en un accidente, cuando varios vecinos fueron golpeados por una cuerda. Hasta el momento el servicio no ha sido restablecido, y los habitantes reportan que alimentos y medicinas se han echado a perder, además de tener que usar veladoras y linternas para iluminar sus casas.

En la colonia Adolfo Prieto, también en Guadalupe, el problema se ha extendido por seis días. Al menos 40 familias de las calles David Cossío y Junco de la Vega continúan sin electricidad. Vecinos aseguran que el daño se originó en un transformador desde el miércoles por la noche, y aunque ya se detectó la falla, no ha sido reparada. Ante esto, muchos han tenido que dormir en patios o casas de familiares.

Vecinos exigen que restablezcan el suministro eléctrico en Nuevo León

A estas afectaciones se suma la colonia 7 Colinas, en Guadalupe, donde más de 100 casas permanecen sin luz desde el viernes. Vecinos señalan que en este sitio habitan personas de la tercera edad, niños pequeños y pacientes que requieren medicamentos que deben mantenerse en refrigeración.

Vecinos pidieron a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que realicen los trabajos necesarios para que se restablezca el suministro de este servicio. Los afectados comentaron que continuarán realizando bloqueos en avenidas importantes para ejercer presión ante esta problemática.