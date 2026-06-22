Rescatan a Hombre Después de Estar Ocho Horas Atrapado en Alcantarilla en Apodaca, Nuevo León

El hombre se arrastró por casi 85 metros hasta que encontró una alcantarilla, frente a una capilla funeraria, a través de la cual pidió ayuda

Rescatan a hombre atrapado en alcantarilla en ApodacaFoto: Policía de Apodaca

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Un hombre atrapado en el drenaje por 8 horas fue rescatado sano y salvo en Apodaca. Lee cómo logró sobrevivir y pedir auxilio.

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