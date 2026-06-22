Rescatan a Hombre Después de Estar Ocho Horas Atrapado en Alcantarilla en Apodaca, Nuevo León

Un hombre permaneció por más de ocho horas atrapado en el drenaje y posteriormente fue rescatado por elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca, Nuevo León. El hecho se registró en el cruce de las calles Lima y Palma de la colonia Francisco Elizondo.

El hombre, que fue rescatado sano y salvo, relató a las autoridades que cayó en el interior del desagüe subterráneo poco después de las 13:00 horas, por donde se arrastró unos 85 metros buscando la manera de salir, hasta que llegó a una alcantarilla, frente a una capilla funeraria, en la que pudo pedir auxilio.

Juan Fernando, de 54 años de edad, habitante de Ébanos, permaneció alrededor de ocho horas dentro del drenaje, hasta que los elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca llegaron para llevar a cabo el rescate. Después de varios minutos de esfuerzos lograron sacarlo del ducto.

El hombre identificado como Juan Fernando fue atendido por paramédicos de Protección Civil de Apodaca, y posteriormente fue llevado para su atención médica y psicológica mediante el DIF municipal. No presentaba lesiones de gravedad, únicamente algunos rasguños.

Rescate quedó documentado por los policías

El momento exacto en el que los policías rescataron al hombre fue documentado por los mismos oficiales, quienes compartieron el video en sus redes sociales oficiales donde informaron sobre dicha situación. En la grabación se observa a uno de los uniformados intentar quitar la rejilla de la alcantarilla.

Luego de unos minutos de esfuerzos, logra abrir la alcantarilla y extraer al hombre de 54 años de edad, quien se ve con la piel y ropa manchada, aparentemente debido al recorrido que hizo arrastrándose por el drenaje para encontrar la manera de pedir ayuda y salir.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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