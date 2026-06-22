Vecinos Llevan Más de Cinco Días Sin Luz en Colonia Terminal en Monterrey

Los vecinos de la colonia Terminal evalúan realizar un bloqueo en la Avenida Félix U. Gómez ante la falta de respuesta y solución por parte de la CFE

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La colonia Terminal en Monterrey enfrenta 5 días sin electricidad. La CFE no ha resuelto el problema y los vecinos consideran bloquear la Avenida Feliz U. Gómez.

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