Vecinos Llevan Más de Cinco Días Sin Luz en Colonia Terminal en Monterrey

Una cuadra de la calle Quinta Avenida cruce con Feliz U. Gomez de la colonia Terminal en Monterrey, Nuevo León, se encuentra sin suministro de energía eléctrica desde hace cinco días, zona donde adultos de la tercera edad y locatarios han tenido que padecer el intenso calor, teniendo pérdidas materiales, afectaciones en la salud y una gran impotencia ante la negativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con lo dicho por vecinos, el transformador tronó cerca de las 02:00 de la tarde del pasado jueves y el siniestro fue atendido; sin embargo, posteriormente volvió a presentarse la misma situación tres veces más y el personal ya no regresó para hacerse cargo de la falla.

Vinieron unas personas y lo arreglaron y tronó como 3 veces más y decidieron irse y ya no regresar. A todas le han estado restableciendo, hay negocios que requieren tener la luz

Los rostros de impotencia se mostraron durante la charla con los vecinos, especialmente el de María de los Ángeles, quien tiene a su esposo postrado en cama debido a un fuerte cáncer que padece, por lo que tuvo que llevarlo a casa de su hermano para poder usar su tanque de oxígeno.

Vecinos sin luz podrían bloquear avenida Félix U. Gómez

Ante la falta de respuesta clara y una solución por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los vecinos de la colonia Terminal en Monterrey evalúan realizar un bloqueo sobre la Avenida Félix U. Gómez, por lo que esperan una oportuna solución al suministro de luz de la cuadra.

Con información de Nany Sánchez | N+

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