Apagón Masivo Deja Sin Servicio a Más de 42 Colonias en Apodaca, San Nicolás y Cadereyta, NL

Cientos de habitantes del área metropolitana de Monterrey pasaron la noche fuera de sus hogares debido a un apagón que afectó diversos sectores de San Nicolás, Apodaca y

Colonias sin servicio de luzFoto: N+

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Apagón masivo en Monterrey deja a cientos de familias sin electricidad en plena ola de calor. Más de 42 colonias afectadas en Apodaca, San Nicolás y Cadereyta. ¿Cómo enfrentaron la noche los habitantes?

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