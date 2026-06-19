Apagón Masivo Deja Sin Servicio a Más de 42 Colonias en Apodaca, San Nicolás y Cadereyta, NL
Cientos de habitantes del área metropolitana de Monterrey pasaron la noche fuera de sus hogares debido a un apagón que afectó diversos sectores de San Nicolás, Apodaca y
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Apagón masivo en Monterrey deja a cientos de familias sin electricidad en plena ola de calor. Más de 42 colonias afectadas en Apodaca, San Nicolás y Cadereyta. ¿Cómo enfrentaron la noche los habitantes?
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PorRedacción N+
Una noche complicada de este viernes 19 de julio vivieron cientos de habitantes del área metropolitana de Monterrey debido a la falta de energía eléctrica que afectó a diversos sectores durante varias horas. Las altas temperaturas y la ausencia del servicio obligaron a numerosas familias a salir de sus viviendas en busca de un poco de aire fresco y alivio ante el intenso calor.
Durante un recorrido realizado en distintos puntos de la ciudad durante la madrugada, fue posible observar a decenas de personas permaneciendo en el exterior de sus hogares mientras esperaban el restablecimiento de la electricidad. La escena se repitió en diferentes municipios, donde los ciudadanos intentaban sobrellevar las condiciones provocadas por el apagón.
Ante la falta de ventilación y el incremento de la temperatura en el interior de las viviendas, muchas familias optaron por instalarse en las banquetas, patios y espacios públicos cercanos a sus domicilios. Algunas personas colocaron sillas frente a sus casas para permanecer al aire libre durante la noche.
También se observaron ciudadanos en los techos de las casas, así como personas que permanecían dentro o encima de vehículos con el motor encendido y el sistema de aire acondicionado funcionando, buscando una alternativa para descansar mientras regresaba el suministro eléctrico.
Entre las zonas afectadas se encontraron el Centro de San Nicolás, múltiples sectores del municipio de Apodaca y también áreas de Cadereyta. Los reportes ciudadanos señalaron que la falta de energía se prolongó durante varias horas, afectando tanto a viviendas como a actividades cotidianas de los residentes.
La situación generó molestias entre la población, especialmente durante la noche y madrugada, cuando las condiciones climáticas hicieron más difícil permanecer dentro de las casas sin ventilación.
Más de 40 colonias reportan afectaciones en Apodaca
Una noche en vela llevo a cientos de regiomontanos a salir de sus casas e intentar dormir en la vía publica. Y es que en un recorrido por la madrugada por distintos puntos de la ciudad se apreciaron familias enteras afuera de sus casas, sentados en sillas y esperando que regresara la electricidad a sus hogares. Los ciudadanos fueron vistos incluso en los techos de las casas, arriba de los autos encendidos con el clima y en la banqueta asi intentando dormir. El Centro de San Nicolás, decenas de colonias de Apodaca incluso el mismo Cadereyta era parte de la lista de víctimas de la comisión federal de electricidad.
Lista de colonias sin luz en Apodaca
1. Arboledas de Santa Rosa 2. Asturias 3. Balcones de Huinalá 2do Sector 4. Bosque Boreal 5. Bosques de los Nogales 6. Ciudad Natura 7. Colonial de Huinalá 8. Cosmópolis 9. Encinos 10. Fundadores 11. Fuentes de Santa Lucía 12. Gerónimo Treviño 13. Hacienda Los Pinos 14. Hacienda Margaritas 15. Jardines de Los Pinos 16. Jardines de Monterrey 17. Jardines de San Patricio 18. Joyas del Pedregal 19. La Enramada 2do Sector 20. La Enramada 3er Sector 21. La Enramada 7mo Sector 22. Los Lirios 23. Los Pinos 24. Lomas de Fátima 25. Lomas de Huinalá 26. Lomas de San Isidro 27. Misión San Pablo 28. Mirador de Apodaca 29. Moderno Apodaca 30. Paseo de Santa Rosa 31. Paseo Nogales 32. Reforma I (Huinalá) 33. Reforma II 34. Renaceres 3er Sector 35. Rincón de Galicia 36. San Andrés 37. San Pablo 38. Santa Cecilia 39. Santa Rosa 40. Triana 41. Valle de las Palmas 4to Sector 42. Villas de San Carlos