Reportan Falla de Energía Eléctrica en Área Metropolitana de Monterrey; CFE Atiende Reporte

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que durante la tarde y noche de este martes 4 de agosto, así como a lo largo de mañana, se esperan lluvias fuertes en distintas zonas de Nuevo León. Estas condiciones también estarán acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, lo que podría generar afectaciones en el servicio de energía en varios municipios del estado.

Ante este panorama, la dependencia señaló que su personal ya se mantiene en coordinación con autoridades estatales y municipales para atender cualquier situación que se presente. Las labores se enfocan principalmente en la zona metropolitana de Monterrey, además de municipios como Apodaca, Cadereyta Jiménez, General Escobedo, Ciénega de Flores y Pesquería.

También se informó que las cuadrillas estarán desplegadas en lugares como Guadalupe, Juárez, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, General Zuazua, Galeana y Zaragoza. El objetivo es responder de manera rápida a los reportes ciudadanos y trabajar en la reparación de daños que puedan registrarse en la infraestructura eléctrica.

Advierten por daños en sistema eléctrico tras lluvias en Nuevo León

Las autoridades indicaron que las lluvias y los vientos pueden provocar la caída de ramas, postes o incluso daños en el cableado, lo que impacta directamente en el suministro de luz. Por ello, se pidió a la población tomar precauciones y mantenerse atenta a cualquier interrupción del servicio en sus colonias.

La Comisión Federal de Electricidad mencionó que su personal continuará trabajando durante estas condiciones para restablecer la energía lo más pronto posible en caso de fallas. Además, destacó la importancia de la colaboración con otras instancias para atender las emergencias que puedan surgir.

Esta dependencia invitó a la ciudadanía a reportar cualquier falla en el servicio eléctrico a través del número 071 o mediante sus redes sociales, con el fin de agilizar la atención.