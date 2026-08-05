Sociedad

Reportan Falla de Energía Eléctrica en Área Metropolitana de Monterrey; CFE Atiende Reporte

La CFE informó que se encuentra pendiente de los cortes de luz provocados por las lluvias fuertes vientos registrados en Nuevo León

Reportan Falla de Energía Eléctrica en Área Metropolitana de Monterrey; CFE Atiene ReporteImagen Ilustrativa. Foto: Cuartoscuro

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Lluvias y vientos en Nuevo León podrían afectar el suministro eléctrico. La CFE coordina esfuerzos para atender emergencias. Reporta interrupciones al 071.

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