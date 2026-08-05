Cae Rayo y Lesiona a Dos Jóvenes Durante Tormenta Eléctrica en Galeana, Nuevo León

Las lluvias y tormentas eléctricas que comenzaron la tarde de este martes en distintas regiones de Nuevo León provocaron los primeros incidentes relacionados con la actividad eléctrica, entre ellos la caída de un rayo que dejó dos personas lesionadas en el municipio de Galeana.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el reporte se recibió en un domicilio ubicado en el ejido Los Aguacates, hasta donde se movilizaron elementos de Protección Civil de Galeana y personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

En el lugar fueron atendidos una joven de 17 años, identificada con las iniciales A. L. M. S., quien fue trasladada al Hospital General de Galeana para una valoración médica más especializada, y Brandon Misael A. G., de 19 años, quien presentó lesiones que no requirieron hospitalización y recibió atención en el sitio.

Recomiendan a la población a permanecer en casa

Tras el incidente, personal de Protección Civil inspeccionó el domicilio para descartar riesgos estructurales o afectaciones derivadas de la descarga eléctrica, concluyendo que el inmueble no representaba peligro para sus habitantes, por lo que las unidades de emergencia reanudaron sus labores.

Las autoridades estatales reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar permanecer en espacios abiertos durante tormentas eléctricas, así como resguardarse en lugares seguros y mantenerse alejados de árboles, postes, cercas metálicas y cuerpos de agua, ya que incrementan el riesgo de ser alcanzados por un rayo.

Asimismo, exhortaron a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales, debido a que las lluvias continuarán durante las próximas horas en diversas regiones del estado, con posibilidad de tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y encharcamientos.