Accidentes

Cae Rayo y Lesiona a Dos Jóvenes Durante Tormenta Eléctrica en Galeana, Nuevo León

Las primeras lluvias acompañadas de tormenta eléctrica que se registran en Nuevo León dejaron como saldo dos personas lesionadas por la caída de un rayo en el municipio de Galeana.

Menores lesionados por caía de rayo.Menores lesionados por caía de rayo. Foto: PC NL

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Una adolescente fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, mientras que un joven fue atendido en el sitio.

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