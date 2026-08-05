Educación

Cita para Examen de Control UNAM 2026: Paso a Paso para Verificar Fecha y Horario de Aplicación

La UNAM ha dado a conocer los detalles del Examen de Control 2026; te explicamos cómo obtener la fecha y el horario de aplicación

Rectoría de Ciudad UniversitariaTe explicamos cómo obtener la cita del examen de control. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La UNAM anuncia examen presencial para corregir irregularidades del examen en línea 2026. Así pueds consultar tu fecha y horario de aplicación.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+