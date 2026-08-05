Cita para Examen de Control UNAM 2026: Paso a Paso para Verificar Fecha y Horario de Aplicación

La UNAM ha dado a conocer cómo se desarrollará el examen de control para aquellos aspirantes que participaron en el Concurso de Selección de Ingreso 2026. Te explicamos dónde y cómo obtener la fecha del examen presencial y el horario de aplicación.

El examen de control busca subsanar las presuntas irregularidades detectadas en el examen aplicado en línea para el ingreso a licenciatura.

La prueba se aplicará de forma presencial entre los días 12 y el 19 de agosto de 2026.

Anuncian detalles de examen de control de la UNAM

Después de los señalamientos por posibles irregularidades en el Examen de Ingreso 2026, la UNAM ha decidido aplicar una prueba de control para verificar de forma presencial los conocimientos de los aspirantes. Expertos en estadística habían señalado previamente que el comportamiento de los resultados del examen hecho en línea sugería que algunos aspirantes habrían cometido trampa a través de respuestas compradas o del uso de inteligencia artificial.

Ante los señalamientos, la Máxima Casa de Estudios ha optado por la aplicación de una prueba secundaria donde los aspirantes deberán demostrar sus conocimientos. Además de que se aplicará de forma presencial, el examen contará con varias versiones, para prevenir posibles anomalías.

Según informó la UNAM este 4 de agosto, las y los aspirantes que cumplan con el puntaje mínimo de ingreso podrán consultar en línea la fecha y horario del examen de control. La información estará disponible a partir del 7 de agosto en el micrositio Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Estas son las Fechas y Sedes de Examen de Control Presencial de la UNAM

¿Dónde consultar fecha y horario del Examen de Control 2026 de la UNAM?

Para obtener la fecha y hora de la cita para el Examen de Control Presencial, los aspirantes ingresarán con su clave personal a “TU SITIO”. Pueden acceder al sitio web en esta liga.

Una vez que se hayan identificado e ingresen al micrositio, podrán obtener su cita para el Examen de Control Presencial. En la cita emitida en línea vendrán los siguientes datos:

Fecha

Horario

Sede

Croquis de ubicación

Documentación requerida

El Examen de Control Presencial 2026 se aplicará del 12 al 19 de agosto en cuatro ciudades de la República.

En León, Guanajuato, se aplicará los días 12 y 13 de agosto.

En Oaxaca, Oaxaca, se aplicará el 13 de agosto.

Los días 15 al 16 de agosto se aplicará en Tijuana, Baja California.

En la Ciudad de México se aplicará los días 17, 18 y 19 de agosto.

Aquellos aspirantes con dudas o aclaraciones sobre la aplicación del Examen de Control Presencial 2026 podrán exponer sus dudas y solicitar orientación en el correo ayuda-aspirante.dgae.unam.mx.