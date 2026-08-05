Educación

Lista de Útiles Escolares 2026: Lo que Piden y lo Que No Necesitas Comprar en SEP

Con el propósito de orientar a las familias y comunidades educativas sobre la adquisición de materiales, la SEP presentó una lista sugerida de útiles escolares para el ciclo escolar 2026-2027

Mamá selecciona cuadernos y útiles escolares. Conoce qué piden y qué no en la Lista de Útiles Escolares 2026-2027La SEP ya publicó la lista de útiles escolares para primaria y secundaria. Conoce aquí qué sí y que no le piden a tu hijo para este ciclo escolar. Foto: Cuartoscuro.

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