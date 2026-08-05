Lista de Útiles Escolares 2026: Lo que Piden y lo Que No Necesitas Comprar en SEP

Las vacaciones de verano avanzan y con la cercanía del regreso a clases, los papás aprovechan para comprar los materiales y uniformes para el siguiente ciclo. Si en la escuela de tu hijo aún no comparten la lista de útiles sugeridos para primaria y secundaria, en N+ te decimos qué piden y que no necesitas comprar.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) compartió una serie de listas de útiles escolares por cada grado escolar, para orientar a los papás sobre las compras que deben hacer. Y recordó que en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, los estudiantes cuentan con libros de texto gratuitos y otros materiales educativos elaborados por el Estado.

Esta información se presentó como un complemento para apoyar las actividades cotidianas, a reserva de las sugerencias específicas que hagan los maestros de cada materia.

Para que las compras de último minuto no te tomen por sorpresa, ya te dimos a conocer cuándo regresan a clases los estudiantes según el Calendario SEP 2026-2027.

¿Qué útiles escolares sí y qué no comprar para el próximo ciclo escolar?

Para evitar desfalcos en tu economía familiar, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) organiza ferias de útiles escolares que ofrecen hasta 50% de descuento. Y en una nota previa ya te dimos a conocer todas las ubicaciones.

Para aquellos papás y tutores que estaban en espera del apoyo económico de 2,500 pesos, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) inició esta semana con el Calendario de Pagos de la Beca Rita Cetina Primaria de agosto de 2026.

Vale la pena recordar que los depósitos dependen de la inicial del primer apellido, por lo que se extenderán hasta el próximo viernes 14 de agosto de 2026.

Dado que algunos materiales conservan su vida útil, no es necesario que los compres cada ciclo escolar a menos de que muestren deterioro, por ejemplo:

Mochila.

Lonchera.

Estuche de lápices y colores.

Juego de Geometría.

Compás.

Marcatextos.

Tijeras.

Calculadora.

Crayolas.

A diferencia de materiales que vale la pena renovar cada año, tales como:

Libretas y cuadernos.

Lápices y plumas.

Lápiz adhesivo.

Hojas blancas.

Hojas de colores.

En este enlace puedes consultar el listado completo de Útiles Escolares sugerido por la SEP, por cada ciclo escolar.

¿Qué materiales se añaden para Primaria y Secundaria en el ciclo 2026-2027?

Para este ciclo escolar, la SEP determinó ampliar el listado de útiles escolares sugeridos para Educación Básica.

Primaria.

A diferencia del año pasado, para este ciclo escolar la SEP amplió la lista de materiales sugeridos para cada grado. En todos los casos hizo un llamado a adquirir un paquete de 50 hojas blancas para llevar al colegio.

Secundaria.

Tal como en Primaria, la SEP sugirió a padres y alumnos de Secundaria añadir un paquete de hojas blancas a los materiales a comprar para este ciclo escolar.

SARR