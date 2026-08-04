Educación

Esto Costará el Regreso a Clases 2026: Desde la Lista de Útiles hasta los Uniformes

Las Ferias de Regreso a Clases 2026 de la Profeco ofrecerán descuentos de hasta 50% en útiles, uniformes, mochilas y libros en distintas entidades del país

Esto Costará el Regreso a Clases 2026 en México: Feria de PROFECO Ofrecerá Descuentos de 50%Padres de familia se surten de lista de útiles escolares. Foto: Cuartoscuro

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