Esto Costará el Regreso a Clases 2026: Desde la Lista de Útiles hasta los Uniformes

El regreso a clases en México puede ser una situación estresante si no se realiza con anticipación; además, así no sufrirá tanto tu bolsillo ni te endeudarás tanto. En N+ te decimos cuánto costará la lista de útiles por alumno y qué descuentos ofrecerá Profeco en la Feria de Regreso a Clases 2026.

De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco Servytur), el regreso a clases 2026 generará derrama de 144,450 millones de pesos con gasto promedio de 6,044 pesos; 4.5 millones de negocios formales serán los beneficiarios.

¿Cuánto gastarán las familias por cada alumno que regresa a clases?

El ciclo escolar 2026-2027 arranca el 31 de agosto para 23.9 millones de alumnos de educación básica, más 5.5 millones de media superior y 5.5 millones de superior; el gasto familiar puede ir de 4,800 a 10,000 pesos.

¿Qué opciones de descuentos se ofrecen para el regreso a clases?

Las Ferias de Regreso a Clases 2026 de Profeco ofrecerán descuentos de hasta 50% en útiles, uniformes, mochilas y libros en distintas entidades del país.

Regreso a clases generará derrama económica millonaria

La Concanaco Servytur estima que el inicio del ciclo escolar 2026-2027 generará una derrama económica de 144,450 millones de pesos, impulsada por la compra de los siguientes artículos:

Útiles

Uniformes

Calzado

Mochilas

Libros

Artículos de papelería

Equipos tecnológicos

Lo anterior será solicitado en los colegios para millones de estudiantes mexicanos, convirtiéndose en una de las temporadas de mayor actividad para el comercio nacional.

HVI