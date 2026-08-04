'Se lo Inventó': Mariana Ochoa Desmiente Maltrato de OV7 Hacia Aldo Rendón

Mariana Ochoa, integrante de OV7, rompió el silencio sobre la polémica que la enfrentó con Aldo Rendón antes de su ingreso a La Casa de los Famosos México 2026 y aseguró que la agrupación nunca maltrató al estilista durante la sesión de fotos que ambos protagonizaron hace varios años.

El origen del conflicto

La controversia estalló meses atrás, cuando Rendón recordó en el programa Pipiris Nights, conducido por Apio Quijano, su experiencia como vestuarista de OV7. En aquella entrevista describió el trabajo con el grupo como complicado y llegó a calificar a Ochoa como una persona insoportable, además de asegurar que había abandonado la sesión fotográfica a mitad del proceso por la actitud de los integrantes.

Esas declaraciones se viralizaron semanas antes del estreno del reality y generaron expectativa entre los seguidores del programa, sobre todo al confirmarse que ambos coincidirían dentro de la misma casa.

Ya hablaron Aldo Rendón y Mariana Ochoa 🫣 ¡Veremos si es verdad que Gigo queda en el pasado! #LaCasadelosFamososMX pic.twitter.com/fcAZOWkWIV — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) July 27, 2026

La versión de Mariana Ochoa

Ya dentro del reality, Ochoa y Rendón tuvieron una conversación en la que finalmente abordaron el tema de frente. Ahí, la cantante ofreció disculpas por cualquier malentendido, pero fue clara al señalar que no recordaba que la sesión hubiera sido tan negativa como Rendón la describió. Según su versión, lo único que ocurrió fueron ajustes normales de vestuario entre el equipo y el estilista, sin ningún trato inadecuado de por medio.

Con esa respuesta, Ochoa puso en duda la narrativa de maltrato que Rendón había sostenido públicamente, sugiriendo que la mala experiencia pudo deberse más a una percepción personal del estilista que a un comportamiento real de la agrupación.

Por su parte, Rendón mantuvo su versión de los hechos, aunque coincidió en que el tema no debía trasladarse a la convivencia dentro del reality y dio por cerrada la conversación entre ambos.

Un round más tras la salida de Mariana

La historia sumó un nuevo capítulo cuando Ochoa se convirtió en la primera eliminada de la temporada. En una dinámica en la que debía describir a sus excompañeros con una sola palabra, la cantante eligió "hipócrita" para referirse a Rendón, declaración que reavivó la tensión entre ambos y dividió opiniones entre los seguidores del programa: mientras unos respaldaron su comentario, otros lo consideraron una salida innecesaria tras haber cerrado el tema en cámaras.

Durante una entrevista en el programa Hoy Mariana también abordó la controversia y aseguró que Rendón inventó la historia.

Él ya andaba dando entrevistas de que me odiaba y que era de lo peor. Y justo yo no me acordaba que nos había vestido, pero claro, yo no me acordaba porque él nunca tuvo contacto con nosotros en esa época donde trabajábamos con Dana Prensa (...) Él dejó los vestuarios y él ni siquiera se quedó a nuestra sesión de fotos, ni convivió con nosotros", afirmó.

"Él se lo inventó. Es una inventada. Aldo, eres una inventada. Lo digo abiertamente".