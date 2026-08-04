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'Se lo Inventó': Mariana Ochoa Desmiente Maltrato de OV7 Hacia Aldo Rendón

Mariana Ochoa rompe el silencio y asegura que OV7 nunca maltrató a Aldo Rendón; el estilista mantiene su versión tras roce en LCDLF México.

mariana-ochoa-desmiente-maltrato-ov7-aldo-rendonFotos: Facebook La Casa de los Famosos

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La tensión entre Mariana Ochoa y Aldo Rendón se reaviva tras LCDLF México. ¿Quién tiene la razón? Conoce los detalles de esta controversia.

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