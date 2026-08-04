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Gabriel Milito Habla sobre el Interés de River Plate y su Posible Salida de Chivas

Luego de las versiones de que puede dejar a las Chivas para irse a dirigir a River Plate, el entrenador Gabriel Milito dio un contundente mensaje. Esto sabemos

Gabriel Milito, entrenador de las Chivas, habló sobre su posible salida y también sobre la Leagues Cup 2026Gabriel Milito, entrenador de las Chivas, habló sobre su posible salida y también sobre la Leagues Cup 2026. Foto: Getty Images

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River Plate busca a Gabriel Milito como nuevo DT. ¿Podrá resistir la tentación? Conoce sus declaraciones antes de la Leagues Cup.

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