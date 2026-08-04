Gabriel Milito Habla sobre el Interés de River Plate y su Posible Salida de Chivas

En las últimas horas se ha intensificado la versión de que el club argentino River Plate va en serio por la contratación del entrenador Gabriel Milito, quien actualmente dirige a las Chivas. El tema recordó el caso de Fernando Gago, quien se fue por la puerta de atrás para firmar con Boca Juniors.

Hay que recordar que en octubre del 2024, justo cuando a medio torneo Apertura, el argentino Fernando Gago no resistió la tentación y aceptó la oferta de dirigir al Boca Junior. Dejó tirado el proyecto del Rebaño Sagrado y se fue de mala manera en busca de mayores reflectores.

En aquella ocasión, el karma pasó factura a Gago: no sólo se ganó el odio de los aficionados mexicanos, sino que además fracasó en el banquillo del club Xeneize: sólo estuvo 6 meses y lo corrieron luego de ser eliminado por Alianza de Lima en la Copa Libertadores y también por perder 2-1 en el clásico argentino ante River Plate.

Gabriel Milito: ¿Qué dijo el entrenador de Chivas sobre el interés de River Plate?

Ahora, de nueva cuenta, un equipo pampero se quiere “robar” un técnico que dirige al Rebaño Sagrado. Medios argentinos señalan que la salida de Eduardo Coudet es inminente, así que la directiva del River ha volteado a ver a Gabriel Milito como la opción más seria para ocupar el banquillo de Los Millonarios.

Justo un día antes de participar en la Leagues Cup 2026, el estratega Milito ofreció una conferencia de prensa y fue cuestionado sobre el interés de River Plate. No evadió el tema y ofreció declaraciones contundentes.

“No tengo nada para decir porque, bueno, ya me conocen. Tengo un compromiso muy grande con Chivas y estoy enfocado solamente en eso”, dejó en claro el entrenador del Rebaño Sagrado.

Además remarcó que “mi compromiso es con este club, intentar llevarlo junto a los jugadores y a los dirigentes para poder conseguir algún título. Por lo tanto, ese es mi único objetivo”.

Hay que recordar que las Chivas enfrentarán este miércoles 5 de agosto a Los Ángeles FC en la primera fecha de la Leagues Cup 2026. Y Milito también habló sobre este compromiso:

“Jugamos todos los partidos como si fueran una final y la Leagues Cup no será la excepción. Le damos el mismo valor a la Liga MX, que a este torneo y a la Concacaf Champions”.

También agregó que “es una competencia que no te da margen de error, por eso será muy importante que mañana arranquemos ganando. Nos vamos a medir contra un rival muy fuerte y tendremos que hacer un partido muy bueno”.

“Nosotros jugamos todos los partidos como si fueran una final y la Leagues Cup no será la excepción…”



“Sabemos que es una competencia que no te da margen de error, por eso será muy importante comenzar ganando.“



- Gabriel Milito en conferencia de prensa 🫡 pic.twitter.com/AlElBSnqtl — CHIVAS (@Chivas) August 4, 2026

Con información de N+