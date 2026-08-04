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Fallece Natasha Ward, Promesa del Atletismo de Australia, a los 21 Años de Edad

La joven corredora Natasha Ward destacaba en las pruebas de media distancia y su muerte conmocionó a la comunidad atlética australiana. Esto sabemos

Natasha Ward fue una destacada atleta que en abril pasado ganó bronce en los Campeonatos Nacionales.Natasha Ward fue una destacada atleta que en abril pasado ganó bronce en los Campeonatos Nacionales. Foto: New South Wales Athletics

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La comunidad atlética australiana está de luto: Natasha Ward, promesa del atletismo, falleció a los 21 años. Su legado en las pruebas de medio fondo y su calidez humana serán recordados siempre.

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