Fallece Natasha Ward, Promesa del Atletismo de Australia, a los 21 Años de Edad

En Australia, la comunidad atlética está de luto por la muerte de la joven corredora Natasha Ward, promesa de las pruebas de medio fondo en Nueva Gales del Sur. Además, ella era una destacada estudiante de la Universidad Macquarie de Sidney.

Ward cursaba la carrera de Ciencias del Ejercicio y del Deporte en la Macquarie University, que alternaba con las competencias. Recientemente había subido al podio en los Campeonatos Nacionales de UniSport.

La noticia del fallecimiento de Natasha fue dada a conocer por el New South Wales Athletics y el Sutherland District Athletics Club de Sídney a través de un comunicado en el que destacaron que “más allá de su amabilidad en la pista, Natasha fue un miembro muy querido de nuestra comunidad”.

En el mismo tono añadieron que “su amabilidad y alegría tocaron a todos los que tuvieron la suerte de conocerla. Su sonrisa magnética y cálida personalidad han dejado una marca permanente en el atletismo australiano. El entusiasmo y la determinación de Natasha inspiraron a sus compañeros de entrenamiento”.

Luto en el atletismo australiano: comunidad externa pesar por muerte de Natasha Ward

A petición de los familiares de Natasha Ward, la causa de su muerte no fue divulgada. Medios locales publicaron la noticia y agregaron reacciones de la comunidad atlética local: “Esta noticia ha sido un completo shock. Simplemente no hay palabras”.

El triatleta australiano Nathan Breen lamentó el deceso de la joven promesa del atletismo: “Es una noticia devastadora. Mis pensamientos están con la familia y los amigos de Natasha”.

Natasha Ward era una destacada estudiante de la carrera de Ciencias del Ejercicio y el Deporte. Desde muy jovencita comenzó a participar en carreras de 400, 800 y 1,500 metros. Apenas en abril pasado logró la medalla de bronce en la prueba de 800 metros de los Campeonatos Nacionales de UniSport.

Con información de N+