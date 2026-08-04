Deportes

Federación de Jordania Acusa a la FIFA de Chantaje

El presidente de la Federación de Jordania, Ali bin Al Hussein, denunció intentos de chantaje por parte de la FIFA para apoyar la reeleción de Gianni Infantino

Ali bin Al Hussein, presidente de la Federación de Futbol de JordaniaFoto: Getty Images
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