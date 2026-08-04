Deportes Federación de Jordania Acusa a la FIFA de Chantaje El presidente de la Federación de Jordania, Ali bin Al Hussein, denunció intentos de chantaje por parte de la FIFA para apoyar la reeleción de Gianni Infantino Foto: Getty Images Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 4 ago 2026 | 17:03 CST Actualizado hace 2 horas

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El tema de la FIFA y la posible reeleción de Gianni Infantino al frente del organismo, sigue dando de qué hablar. Luego de que el mandamás del órgano rector del futbol internacional retirara su propuesta de vender alrededor del 20% de los derechos de transmisión, y otros activos de torneos oficiales, a inversionistas privados, varias federaciones han retirado su apoyo de cara a las votaciones presidenciales del próximo año.

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Este martes 4 de agosto el presidente de la Federación de Futbol de Jordania (JFA), Ali bin Al Hussein, denunció supuestos intentos de chantaje por parte de la FIFA. A través de su cuenta oficial de la red social X, explicó que hay una serie de problemas que atraviesa la federación jordana, que la FIFA no ha resuelto y que "durante el Mundial, me comunicaron verbalmente que, si apoyaba a Infantino, contribuiría enormemente a ayudar a nuestra federación".

"La situación equivale a un chantaje": Federación de Futbol de Jordania

Ali bin Al Hussein detalló cuál es la situación que atraviesa la JFA. "Somos un país pequeño con un presupuesto mínimo para nuestra FA y tuvimos que lidiar con enormes obstáculos", escribió el presidente del futbol jordano.

Al Hussein explicó que debido a los probelmas de visado, enfrentaron múltiples obstáculos para llevar a los aficionados de su país a Estados Unidos durante la Copa del Mundo, esto pese a que los fans tenían boletos "que también sabemos que se vendieron a precios exorbitantes".

"En segundo lugar, estamos siendo gravados por el gobierno de EE. UU. a través de la FIFA por nuestra participación. Dinero que debería ir a jugadores y personal. Esto no fue así para aquellos que jugaron y montaron campamento en Canadá y México. Pero nosotros tuvimos la mala suerte de estar en los EE. UU., por lo que ahora enfrentamos estos enormes costos en impuestos por haber participado", dijo Al Hussein.

There is no shortage of issues regarding FIFA. Let me start by clarifying what some of these are from an FA perspective, in particular that of Jordan going into a World Cup for the first time.

We are a small country with a minimal budget for our FA and had to deal with enormous… — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) August 4, 2026

De igual forma, el presidente de la JFA aseguró que no han recibido el premio económico por la Copa Árabe en Qatar, que es un evento de la FIFA. "El dinero que nuestro equipo debería recibir por haber llegado a la final aún no ha sido entregado, mientras que al mismo tiempo la FIFA se jacta de cuántos miles de millones tienen en reserva", mencionó.

Ante esta situación, la denuncia del mandatario del futbol jordano fue explícita. "Durante meses, la FIFA se ha negado a ayudarnos en ninguno de estos u otros asuntos, hasta que me fue comunicado verbalmente durante la Copa del Mundo que si respaldaba a Infantino, eso ayudaría en gran medida a nuestra federación (...) toda la situación equivale a un chantaje y nos negamos a ceder ante eso", puntualizó.