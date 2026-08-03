UEFA Emprendería Acciones Legales contra FIFA por Fallido Plan de Inversión de Gianni Infantino

La UEFA, el ente rector del futbol europeo, amenazó a la FIFA con emprender acciones legales luego del fallido plan de Gianni Infantino de vender una participación en las futuras ganancias del Mundial a inversores privados, y advirtió al organismo que rige al futbol internacional que no debe destruirse ninguna posible prueba.

La propuesta que pretendía recaudar 4 mil 200 millones de dólares provenientes de múltiples inversores privados, entre ellos la firma de inversión neoyorquina de Joshua Kushner, se echó para atrás el pasado sábado, apenas unos días después de que se revelara el plan de Gianni Infantino en informes de prensa, provocando una conmoción mundial en confederaciones, asociaciones miembro de la FIFA y ligas alrededor del mundo, siendo la UEFA una de las principales opositoras a la propuesta.

La UEFA encabezó la reacción y, para el jueves 30 de julio, sus 55 federaciones miembro se reunieron para acordar boicotear todos los eventos y competiciones de la FIFA mientras la propuesta llamada FIFA Forward Enterprise (FFE), estuviera vigente.

UEFA amenaza con tomar acciones legales contra la FIFA

Tras liderar la oposición contra el plan FFE, los abogados de la UEFA informaron a la FIFA que el organismo europeo está "considerando activamente acciones legales, arbitraje y/o quejas regulatorias, derivadas de y en relación con el plan FFE (FIFA Forward Enterprise) propuesto por la FIFA y todos los asuntos relacionados".

La carta en la que se notificó a la FIFA nombraba a 18 ejecutivos del organismo a quienes, según indicó, se les debe conservar datos, documentos y mensajes electrónicos como posibles pruebas. Entre ellos figuran Infantino, el director financiero Thomas Peyer, basado en Zúrich, y Arsène Wenger, reconocido ex director técnico que actualmente funge como jefe de desarrollo global del futbol en la FIFA.

"La UEFA les notifica formalmente que cualquier destrucción, eliminación, alteración, ocultamiento o pérdida de materiales relevantes tras la recepción de esta notificación —o tras cualquier fecha anterior en la que ustedes fueran, o razonablemente debieran haber sido, conscientes de que se preveían procedimientos— puede constituir destrucción de pruebas", dice la carta.

Además, de acuerdo con The Athletic, una carta similar fue enviada a Joshua Kushner —hermano de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump—, quien dirige el fondo de inversión al que la FIFA quería vender una participación minoritaria, por un valor de 4 mil 200 millones de dólares.

¿La continuidad de Infantino está en riesgo?

Gianni Infantino, de 56 años, dejó Nueva York tras la final del Mundial hace dos semanas aparentemente con la reelección asegurada sin oposición el próximo marzo para un cuarto y último mandato hasta 2031. Sin embargo, la fallida operación de vender acciones del Mundial y otros torneos de la FIFA a capital privado, podría haber cambiado el panorama.

La FIFA informó durante el Mundial 2026 que Infantino había obtenido cartas de promesa de apoyo por parte de más de 200 de las 211 federaciones miembro. Ahora, de acuerdo con The Associated Press, "es probable que esas cartas estén siendo retiradas en toda Europa", y la federación de Gales fue la primera en anunciar su cambio de postura.

La fecha límite para presentar candidaturas a la presidencia de la FIFA es el 18 de noviembre, para una elección exactamente cuatro meses después, en Marruecos.

DB