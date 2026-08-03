Deportes

UEFA Emprendería Acciones Legales contra FIFA por Fallido Plan de Inversión de Gianni Infantino

La UEFA ha amenazado a la FIFA con emprender acciones legales por el fallido plan de Gianni Infantino de vender una participación en las ganancias de futuras Copas del Mundo, a inversores privados

Gianni Infantino, presidente de la FIFAFoto: Getty Images
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+