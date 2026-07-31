Confederación Asiática También Rechaza Propuesta de Inversión Privada de FIFA; ¿Y Oceanía?

Este viernes, las confederaciones de Asia y de Oceanía fijaron su postura frente a la propuesta de la FIFA de crear un ente que permita la inversión privada en competencias internacionales, incluida la Copa del Mundo.

La primera de ellas, con 47 asociaciones nacionales miembro, se unió al rechazo que previamente emitieron la UEFA y la CONCACAF contra la iniciativa del organismo rector del balompié mundial.

"El futbol nunca debió haber sido puesto en una situación así", dijo el organismo rector en Asia (AFC, por sus siglas en inglés), que agrupa a 46 de las 211 federaciones que conforman la FIFA, a las que Infantino dio hasta el 19 de septiembre para aceptar su oferta.

"La propuesta (FIFA Forward Enterprise) no puede lograr de manera realista el amplio consenso y la unidad necesarios para avanzar" y debe reconsiderarse, señaló la AFC.

El comunicado criticó a la FIFA por problemas que van más allá del contenido del plan de capital privado, y por no haber realizado consultas sobre una propuesta secreta que fue revelada el martes en reportes de prensa.

"Más bien, ha expuesto debilidades fundamentales en los procesos de consulta y toma de decisiones de la FIFA que ahora deben abordarse", manifestó la confederación asiática. "En consecuencia, la AFC insta a la FIFA a llevar a cabo una revisión urgente de su marco de gobernanza y de toma de decisiones".

Oceanía analizará la iniciativa

Por su parte, la Confederación Oceánica de Futbol (OFC) invitó a sus 11 países miembro a "estudiar" el proyecto de la FIFA de crear una sociedad comercial abierta a inversión privada, y a "participar en el proceso de consulta" iniciado por la institución mundial.

La confederación informó que la propuesta será revisada por el comité ejecutivo de la OFC en su próxima reunión de agosto, según un comunicado.

"La OFC invita a sus asociaciones miembros a estudiar la propuesta y a participar en el proceso de consulta".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. UEFA y CONCACAF, contra Propuesta de la FIFA para Privatizar el Mundial

¿Qué dice la propuesta de la FIFA?

El proyecto de la FIFA prevé la creación de la empresa FIFA Forward Enterprise (FFE), encargada de gestionar sus actividades comerciales (difusión, patrocinio, boletería, concesión de licencias) y de eventos (Mundial, Mundial de Clubes, etc).

Inversores privados podrían tener acciones en ese nueva empresa creada con ese objetivo, pero se mantendrían como minoritarios, alrededor del 20%, prometió la institución, que quiere recaudar hasta 4 mil 200 millones de dólares, cifra calculada sobre un valor estimado de FFE de 20 mil millones de dólares.

Si el proyecto sale adelante, cada una de las 211 federaciones miembro podrían recibir un bonus extraordinario de 20 millones de dólares a principios de 2027, y la dotación para el periodo 2027-2030 pasaría de 8 a 20 millones de dólares.

ICM