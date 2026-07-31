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Confederación Asiática También Rechaza Propuesta de Inversión Privada de FIFA; ¿Y Oceanía?

La CONCACAF criticó la propuesta de la creación de una sociedad comercial abierta a la inversión privada, mientras que la UEFA fue más allá y anunció que no participarán en competiciones de la FIFA

Presidente de la Confederación Asiática de Futbol, Salman bin Ibrahim Al JalifaPresidente de la Confederación Asiática de Futbol, Salman bin Ibrahim Al Jalifa. Foto: Reuters

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La propuesta de FIFA para atraer inversión privada genera rechazo en la AFC, la UEFA y la CONCACAF. Oceanía analizará el plan. ¿Qué está en juego para el futbol global?

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