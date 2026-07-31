FIFA Contesta a UEFA y CONCACAF: "Nadie Está Vendiendo el Futbol"

A través de un comunicado, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) contentó a las posturas en contra de la UEFA y la CONCACAF para la creación de la filial FIFA Forward Enterprise (FFE).

Este jueves, la asociación europea tomó la decisión de no participar en los torneos organizados por la FIFA, mientras que la norteamericana y caribeña dejó clara su preocupación de vender parte del Mundial a privados.

Ante ello, la comunicación del organismo rector del futbol a nivel mundial afirmó que tomó nota de los comentarios e inquietudes de las confederaciones, los cuales respetan.

Expresó que su compromiso es seguir con un proceso de consulta abierto y democrático, el cual, enfatizó, se vio alterado por informaciones erróneas en los medios de comunicación.

"Continuaremos con este proceso de consulta para garantizar que cada federación miembro tenga la oportunidad de expresar su voto basándose en hechos".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. UEFA y CONCACAF, contra Propuesta de la FIFA para Privatizar el Mundial

FIFA defiende creación de la FFE

Según la FIFA, la FFE busca garantizar que todas las federaciones que forman parte de su estructura tengan la posibilidad de asumir un control significativo de las "oportunidades comerciales relacionadas con el futbol en sus respectivos países, sin que esto afecte el espíritu ni la gobernanza de la FIFA o del propio futbol".

"Nadie está vendiendo el futbol. Esto no es algo que la FIFA fuera a considerar jamás".

Aunque reconoció la oposición de la UEFA y la CONCACAF, la FIFA enfatizó que todos tienen derecho a expresarse y ninguna entidad puede afirmar que representa a las 211 federaciones que están afiliadas.

"Se debe permitir que cada federación miembro analice la propuesta y pueda opinar sobre cómo configurar su propio futuro. Estos son los principios democráticos de la FIFA".

La propuesta de la FIFA

En una parte del comunicado, el organismo explicó cuál es la propuesta que ha causado polémica entre agremiados y la familia del futbol.

Reiteró que la FFE trasladaría las actividades comerciales y operativas de la FIFA relacionadas con la organización de eventos a una filial de la cual el organismo sería propietaria y ejercería control permanente.

El resto de las directrices de la propuesta, las ponemos como fueron difundidas por la FIFA:

El valor comercial generado se repartiría entre las 211 federaciones miembro, lo que permitiría a cada una de ellas realizar inversiones significativas en el fútbol de sus respectivos países.

Según esta propuesta, cada federación miembro recibiría 20 millones de USD en fondos de desarrollo de FIFA Forward a lo largo de los próximos cuatro años (2027-2030), independientemente de su respaldo individual.

Este aumento de financiación provendría de los ingresos adicionales generados por la FFE a través de una gestión más eficiente de las operaciones comerciales de la FIFA, en beneficio de todas las federaciones miembro.

El Programa FIFA Fast Forward supone una financiación extraordinaria por única vez de 20 millones de USD adicionales por federación miembro —cuya participación sería completamente voluntaria para todas las federaciones si la propuesta de la FFE se concreta— y se financiaría mediante inversión externa, sin ceder el control ni alterar de modo alguno la estructura de gobernanza de la FIFA.

Sin el respaldo de la mayoría de las federaciones miembro, las actividades comerciales de la FIFA permanecerían sin cambios. La FFE no se crearía.

Estos tópicos, señaló la FIFA, son la punta de partida del proceso de consulta y están a debate, lo que quiere decir que se pueden aprobar, rechazar o modificar, en su totalidad o de manera parcial.

"Estos principios sustentan la propuesta de la FFE: fondos de desarrollo sin precedentes, una participación verdaderamente global en las oportunidades comerciales de nuestro deporte y plena autodeterminación a través de un proceso democrático para todas las federaciones miembro".

Con información de N+

ICM