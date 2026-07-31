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FIFA Contesta a UEFA y CONCACAF: "Nadie Está Vendiendo el Futbol"

El máximo organismo del futbol mundial emitió un comunicado en el que fija su postura sobre la propuesta de creación de la filial FIFA Forward Enterprise (FFE)

La FIFA está en una polémica ante la creación de un ente que busca inversionistas para sus torneos internacionalesLa FIFA está en una polémica ante la creación de un ente que busca inversionistas para sus torneos internacionales. Foto: Reuters

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FIFA defiende su postura ante UEFA y CONCACAF: Nadie está vendiendo el futbol. La consulta seguirá siendo abierta y basada en hechos.

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