Escala Polémica de la UEFA y FIFA: Concacaf Rechaza Plan de Infantino de Privatizar el Mundial

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol rechazó este jueves 30 de julio el plan del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de vender participaciones de la Copa del Mundo a inversionistas privados.

De esta manera, la Concacaf se sumó a las naciones europeas en su oposición. La decisión se tomó durante una reunión urgente con los 41 integrantes de la CONCACAF que se realizó después de que la UEFA acordó boicotear el Mundial y todas las demás competiciones de la FIFA para protestar por el plan de Infantino.

A través de un comunicado, el organismo que rige el futbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe dio a conocer la resolución: "Durante la reunión, los miembros manifestaron profundas preocupaciones por la falta de debido proceso en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de cualquier revisión o aprobación por parte de los órganos de gobernanza pertinentes de la FIFA".

Y en ese mismo tono añadió que “se cuestionó la necesidad de inversión de capital privado para financiar programas nuevos y existentes de FIFA Forward tras la Copa del Mundo de la FIFA más rentable de la historia".

Además subrayó que "el debate reafirmó la necesidad de una mayor transparencia y una gobernanza adecuada".

Y remarcó que “La Concacaf reafirma que el futuro del futbol debe permanecer en manos de nuestra familia futbolística".

¿Qué dijo Gianni Infantino sobre el plan de privatizar la Copa del Mundo?

Como se sabe, Infantino anunció el martes pasado que pretende vender una participación minoritaria significativa en una nueva entidad para gestionar el manejo de sus principales torneos, como las Copas del Mundo y los Mundiales de Clubes. Es decir, que La FIFA dejará un 20% en manos de inversores privados.

Ese proyecto de la FIFA estaría respaldado por un vehículo de inversión de Nueva York, Thrive Eternal, creado por Joshua Kushner, hermano del yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner.

Y eso no extraña a nadie, porque Infantino ha mantenido vínculos estrechos con Jared Kushner desde la primera administración de Trump como presidente de Estados Unidos.

Luego de la oleada de críticas recibidas, el responsable de la FIFA tuvo que salir a aclarar que el plan de vender participaciones en el Mundial sólo es una "propuesta" y no "una obligación", así que por ahora sólo se está evaluando.

Con información de N+