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Escala Polémica de la UEFA y FIFA: Concacaf Rechaza Plan de Infantino de Privatizar el Mundial

La Concacaf se sumó a la UEFA para rechazar la participación de inversionistas privados en la Copa del Mundo y otros torneos de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, saluda a Victor Montagliani, titular de la Concacaf, durante un congreso en abril pasado.El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, saluda a Victor Montagliani, titular de la Concacaf, durante un congreso en abril pasado. Foto: Reuters

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Concacaf se une a UEFA contra el plan de Infantino de vender parte del Mundial a inversores privados. ¿Es el futuro del fútbol o una amenaza a su esencia?

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