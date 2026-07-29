Deportes

¿FIFA Sí Va Sancionar a Argentina? Abre Procedimientos por Conductas en Mundial 2026

Luego de avanzar a la final del Mundial 2026, varios jugadores de la selección de Argentina desplegaron una manta con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas"

Giovani lo Celso, de la selección de Argentina, durante el Mundial 2026Foto: Getty Images
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