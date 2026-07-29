¿FIFA Sí Va Sancionar a Argentina? Abre Procedimientos por Conductas en Mundial 2026

De acuerdo con la agencia de noticias AP, a FIFA ha abierto un expediente disciplinario contra la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y sus jugadores, por varias presuntas infracciones cometidas durante el Mundial, entre ellas el despliegue de una bandera que reivindicaba la soberanía sobre las Islas Malvinas.

Luego de vencer a Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo disputada en Atlanta, algunos jugadores de la 'Albiceleste' exhibieron una bandera en la que se leía "Las Malvinas son argentinas". Ante esto, la FIFA señaló que utilizar un evento deportivo para manifestaciones de carácter no deportivo constituía una posible infracción del código disciplinario.

También se abrieron procedimientos disciplinarios contra varios jugadores de Argentina y España, esto debido a los incidentes violentos que se dieron tras la final disputada en Nueva Jersey, en la que España venció 1-0 a Argentina en los tiempos extra.

¿Qué jugadores serían sancionados por la FIFA?

Al sonar el silbatazo final se produjo una breve trifulca cuando el centrocampista argentino Leandro Paredes empujó al español Gavi, mientras los suplentes de la 'Roja' corrían hacia el terreno de juego para celebrar la victoria.

En ese sentido, Paredes se enfrenta a tres cargos por agresión, mientras que Nahuel Molina se enfrenta a dos. Molina, Thiago Almada y el asistente técnico Roberto Ayala, así como el español Gavi, se enfrentan a un cargo cada uno por conducta antideportiva.

"De conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA, se ha concedido a los imputados la oportunidad de exponer su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una resolución a su debido tiempo", dice el comunicado de la entidad.