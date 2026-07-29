¿Por Qué Santiago Sandoval Abandona la Sub-20 en el Premundial de Concacaf?

Santiago Sandoval, el 10 de la Selección Nacional Mexicana Sub-20, sufrió una lesión en la mano y abandonó el premundial de la Concacaf para ser sometido a cirugía.

La baja se comunicó la noche de este martes 28 de julio y el delantero de Chivas, quien ayer influyó de manera determinante en el 2-0 sobre Costa Rica, viajará a Jalisco para su intervención médica.

"La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles Menores informa que el jugador de la Selección Nacional de México Sub-20, Santiago Sandoval, quien participa en el Campeonato de la Concacaf 2026, resultó con una fractura espiroidea de falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha, tras el partido de ayer frente a Costa Rica", se indicó en un comunicado.

"Tras el diagnóstico, se determinó que la mejor resolución para dicha patología es el tratamiento quirúrgico", se añadió.

El atacante mexicano dejará la concentración del Tricolor y volverá a las instalaciones de Verde Valle para ser operado este miércoles 29 de julio bajo supervisión del Club Guadalajara.

La Selección Nacional de México informa:



La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales

Varoniles Menores informa que el jugador de la Selección Nacional de México Sub-20, Santiago Sandoval, quien participa en el Campeonato de la Concacaf 2026, resultó con una fractura… — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 29, 2026

"La Selección Nacional de México le desea a Santiago Sandoval una pronta recuperación", añadió el boletín.

Sandoval fue clave en la victoria contra los Ticos, durante el partido de la segunda ronda del Grupo B del Preolímpico de la Concacaf que se realiza en Puebla. Gracias al triunfo, la Selección Mexicana quedó cerca de su clasificación a la siguiente ronda.

Los goles los convirtieron Hugo Camberos, de penalti en el primer tiempo, y Santiago Sandoval conectó un remate que desvió un rival. La pena desde los 11 pasos fue precisamente por una falta cometida al 10 del equipo mexicano.

Al 59', Samir Inda hizo un pase bombeado a la espalda de la defensa del equipo centroamericano para la llegada de Sandoval, quien le pegó de volea y mandó el balón al fondo de las redes, con ayuda del defensa Emmanuel Brenes.

ASJ