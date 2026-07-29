Deportes

¿Por Qué Santiago Sandoval Abandona la Sub-20 en el Premundial de Concacaf?

El delantero dejará la concentración del Tricolor y volverá a las instalaciones de Verde Valle, informó la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles Menores

Santiago SandovalFoto: X | @miseleccionsubs.

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Santiago Sandoval, clave en el triunfo de México Sub-20, deja el premundial por cirugía tras fractura en la mano. ¡Pronta recuperación!

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