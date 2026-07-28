¿Quién es Óscar Perea, el Nuevo Refuerzo del Club América?

Pese a que el torneo Apertura 2026 de la Liga MX ya comenzó, los equipos siguen reforzándose para afrontar la nueva temporada. Uno de los equipos que no había hecho grandes movimientos era el Club América, quien finalmente ha hecho oficial la llegada de su nuevo refuerzo: Óscar Perea.

¡Vamos juntos en esto, Óscar! Rompámosla en la cancha, unidos por el mismo objetivo. 🫡🔛#PereaEsÁguila pic.twitter.com/eHQc49Fl4X — Club América (@ClubAmerica) July 28, 2026

Las Águilas vienen de fallar en su objetivo de campeonar en el semestre anterior, tanto en la Liga MX como en la CONCACAF Champions Cup, por lo que su afición pedía reforzar el plantel. En ese sentido, el equipo azulcrema también tuvo un cambio importante en el banquillo, pues se confirmó la salida de André Jardine y ahora es Guillermo Almada quien ha tomado las riendas del primer equipo y su primer fichaje es el colombiano Perea.

¿Quién es Óscar Perea, el nuevo jugador del América?

Óscar Perea, de apenas 20 años de edad, es un futbolista colombiano que se desempeña como extremo izquierdo. Nacido en Pereira, Colombia, Perea debutó en 2023 con el Atlético Nacional, equipo en el que realizó su formación profesional. Un año después el equipo francés, Estrasburgo, lo compró por 5,2 millones de euros.

Para la temporada 2025/26 fue cedido al AVS de la liga portuguesa y, tras una campaña a préstamo, regresó a Francia. Ahora, Perea afronta un nuevo reto al vestir la camiseta del Club América, el equipo más ganador del futbol mexicano.

En su trayectoria como jugador profesional, Óscar Perea registra un total de 12 goles y 7 asistencias. Su valor de mercado actual, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, es de 1.5 millones de euros.