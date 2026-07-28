Deportes

¿Quién es Óscar Perea, el Nuevo Refuerzo del Club América?

Las Águilas del América presentaron de manera oficial a Óscar Perea como su nuevo refuerzo de cara al torneo Apertura 2026

Óscar Perea, jugador del Club AméricaFoto: Club América (vía X)
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