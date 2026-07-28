Accidentes

Hombre y Joven Rescatados de Caer a Canal Pluvial tras Intensas Lluvias en Hermosillo

Antes de que la corriente arrastrara el vehículo de un hombre de 50 años y un joven de 20, fueron rescatados por elementos de seguridad y vecinos la tarde del lunes en Hermosillo.

Hombre y Joven Rescatados de Caer a Canal Pluvial tras Intensas Lluvias en HermosilloHombre y Joven Rescatados de Caer a Canal Pluvial tras Intensas Lluvias en Hermosillo. Foto: Policía Municipal

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Impactante rescate en Hermosillo: la policía y vecinos salvan a dos personas de ser arrastradas por la corriente. Conoce los detalles.

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