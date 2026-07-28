Hombre y Joven Rescatados de Caer a Canal Pluvial tras Intensas Lluvias en Hermosillo

Antes de que la corriente arrastrara su vehículo hacia el canal pluvial del bulevar Progreso, un hombre de 50 años y una joven de 20 fueron rescatados por elementos de la Policía Municipal durante las intensas lluvias registradas la tarde del lunes en Hermosillo.

El incidente ocurrió alrededor de las 19:30 horas en el cruce de las calles De los Molinos y Guanajuato, en la colonia La Caridad, donde el agente de tránsito Román Monge logró poner a salvo a ambas personas al sacarlas del sedán Seat Ibiza blanco.

La fuerza de la corriente de agua empujaba el vehículo hacia el arroyo

De acuerdo con el reporte, la fuerza del agua empujaba el vehículo hacia el arroyo ubicado en el cruce de De los Molinos y Juan Bautista Escalante. Con apoyo de vecinos y de los oficiales preventivos Córdova Domínguez y Cortez Verdugo, se utilizó una eslinga para sujetar la unidad y retirarla hasta la calle Guanajuato.

La maniobra evitó que el automóvil cayera al canal, el cual en esos momentos registraba aproximadamente el 80 por ciento de su capacidad debido a las precipitaciones.