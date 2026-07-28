Examen de la UNAM 2026, Bajo Investigación: Hay Puntajes Casi Perfectos de 117 Aciertos

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició una revisión del concurso de ingreso a licenciatura 2026, tras detectar presuntas irregularidades y un aumento inusual en los puntajes de los aspirantes. El caso ya tuvo una consecuencia directa para los jóvenes seleccionados: la institución suspendió temporalmente la entrega de documentos y el proceso de inscripción de nuevo ingreso.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, ordenó revisar tanto el procedimiento utilizado para aplicar el examen como sus resultados. La decisión cobra relevancia debido a que este fue el primer concurso de ingreso a licenciatura que la Universidad realizó de manera completamente digital.

Entre los datos que encendieron las alertas destaca que, en algunas de las carreras con mayor demanda, los puntajes mínimos de ingreso llegaron hasta 117 aciertos de los 120 posibles. Además, la Universidad ya había presentado una denuncia penal antes de dar a conocer los resultados.

¿Qué pasó con el examen de ingreso a la UNAM 2026?

Por primera vez, la UNAM aplicó de forma completamente digital el examen de ingreso a licenciatura correspondiente al ciclo escolar 2026-2027. La evaluación se llevó a cabo en tres fases entre el 23 de mayo y el 10 de junio.

Como parte del nuevo procedimiento, los aspirantes tuvieron que completar previamente un simulador obligatorio para familiarizarse con la plataforma. Durante el examen también fue necesario utilizar un navegador seguro y se implementó un sistema de supervisión mediante inteligencia artificial, acompañado de monitoreo humano.

Estas medidas buscaban reforzar la seguridad del concurso y vigilar el cumplimiento de las reglas establecidas en la convocatoria. Sin embargo, antes de que fueran publicados los resultados, la propia Universidad detectó posibles conductas irregulares relacionadas con el proceso.

UNAM presentó una denuncia penal antes de publicar los resultados

El 3 de julio, la UNAM interpuso una denuncia penal por posibles irregularidades vinculadas con el concurso de admisión. Tres días después, el 6 de julio, la institución informó mediante un comunicado que había identificado acciones que podrían ser contrarias a las disposiciones de la convocatoria.

Entre los casos señalados se encontraban personas y empresas que presuntamente ofrecían servicios fraudulentos para ayudar a los aspirantes a presentar el examen.

Las sospechas surgieron oficialmente antes de conocerse los resultados. Finalmente, el 17 de julio se publicaron los puntajes del concurso y posteriormente comenzaron a circular señalamientos en redes sociales sobre resultados considerados inusualmente elevados.

Puntajes de hasta 117 aciertos encienden las alertas en la UNAM

Uno de los principales focos de atención es el incremento registrado en los puntajes. De acuerdo con información de la propia UNAM, el promedio histórico de aciertos presentó un aumento significativo y, en algunas de las licenciaturas con mayor demanda, los puntajes mínimos de ingreso llegaron hasta 117 aciertos de un máximo de 120 respuestas correctas.

Los cambios también pueden observarse al comparar los promedios de determinadas carreras. En Medicina, la media pasó de 62.5 aciertos en 2025 a 78.1 aciertos en 2026, un incremento de 15.6 respuestas correctas en un año.

En Derecho también se registró una diferencia considerable. El promedio fue de 56.8 aciertos en 2024 y alcanzó 72.9 aciertos en 2026, es decir, 16.1 aciertos más respecto de la cifra reportada dos años antes.

Estos resultados se encuentran ahora entre los elementos que deberán ser analizados para determinar qué ocurrió durante el proceso y si existieron anomalías capaces de afectar la equidad del concurso.

Rector de la UNAM ordena investigar el examen y sus resultados

Ante las dudas generadas alrededor del concurso, el 27 de julio el rector Leonardo Lomelí instaló la Comisión Técnica encargada de revisar el procedimiento del examen y los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

La comisión está conformada por especialistas de diferentes disciplinas y tendrá facultades para solicitar información relacionada con el desarrollo de la evaluación. También podrá convocar a funcionarios involucrados en el proceso cuando considere necesario obtener mayores elementos para esclarecer lo ocurrido.

Durante la instalación de la comisión, Lomelí pidió a sus integrantes realizar una revisión amplia y solicitar toda la información que consideren pertinente:

“Siéntanse en la libertad absoluta de convocar a las y/o los funcionarios involucrados que consideren que deben aportar mayor información, así como en libertad de solicitar información sobre los procedimientos que se llevaron a cabo”.

UNAM suspende temporalmente inscripciones de alumnos de nuevo ingreso

La revisión ya tiene consecuencias para quienes consiguieron un lugar. Mientras concluye el análisis, la UNAM determinó suspender temporalmente la entrega de documentos y el proceso de inscripción de estudiantes de nuevo ingreso, actividades que estaban programadas para comenzar el 27 de julio.

La Universidad busca establecer qué ocurrió, cómo pudo suceder y si algunos aspirantes recibieron algún tipo de ayuda que les otorgara una ventaja indebida frente a quienes presentaron el examen bajo las condiciones establecidas.

Leonardo Lomelí sostuvo que la Universidad debe garantizar condiciones equitativas para quienes buscan acceder a la educación superior y advirtió sobre el perjuicio que representaría cualquier asistencia irregular durante el examen:

“No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior”.

¿Quiénes investigarán las presuntas irregularidades del examen UNAM 2026?

La Comisión Técnica está integrada por 16 académicos, entre ellos especialistas en áreas como Derecho, Actuaría, Sociología y Psicología. Sus integrantes se reunirán en la Sala 1 de la Coordinación de Vinculación con el Consejo Universitario, ubicada en la Torre de Rectoría de la UNAM.

Su tarea será revisar el procedimiento y los resultados del examen de ingreso a licenciatura 2026 con el objetivo de identificar posibles anomalías y aportar elementos que permitan esclarecer el caso.

Los integrantes de la Comisión Técnica son:

Eduardo Bárzana García, presidente de la Comisión Técnica

Joaquín Narro Lobo, secretario técnico de la Comisión Técnica

Carlos Arámburo de la Hoz

Eduardo Backhoff Escudero

Héctor Benítez Pérez

Alejandro Frank Hoeflich

María Soledad Funes Argüello

Ruth Selene Fuentes García

Alma Maldonado Maldonado

Ramsés Humberto Mena Chávez

Pablo Pruneda Gross

Lucía Guadalupe Monroy Cazorla

Alejandro Pisanty Baruch

Juan José Rivaud Gallardo

Roberto Rodríguez Gómez

Elisa Speckman Guerra

La revisión será clave para determinar si el aumento de puntajes corresponde únicamente al desempeño de los aspirantes o si existieron irregularidades que afectaron el concurso. Mientras la Comisión Técnica realiza su análisis, el proceso de inscripción de los estudiantes de nuevo ingreso permanece temporalmente suspendido.

Con información de Fernando Muñoz.