Educación

Examen de la UNAM 2026, Bajo Investigación: Hay Puntajes Casi Perfectos de 117 Aciertos

En algunas carreras de alta demanda, el puntaje mínimo de ingreso alcanzó 117 de 120 aciertos posibles.

UNAM revisa presuntas irregularidades en su examen de admisión 2026.UNAM revisa presuntas irregularidades en su examen de admisión 2026. Foto: Cuartoscuro

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La UNAM revisa su examen de ingreso a licenciatura 2026 tras detectar posibles irregularidades y un aumento inusual en los puntajes

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