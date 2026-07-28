Hallan a Hombre Muerto que Estaba Siendo Comido por Perros en León

La noche del pasado lunes 27 de julio un hombre muerto fue encontrado en la comunidad de Ampliación Loza de Los Padres. El cuerpo se encontraba entre bancos de arena y tepetate, una persona que estaba con sus chivas fue quien descubrió el cuerpo.

De inmediato se alertó al propietario de la arenera, quien llamó a la Central de Emergencias 911, para pedir la presencia de las autoridades.

El cuerpo encontrado presentaba mordidas de perros

De acuerdo a los primeros reportes, testigos señalaron que perros callejeros se estaban comiendo el cuerpo de la persona muerta. Elementos de Policía de León, acordonaron el lugar, para que paramédicos solamente pudieran confirmar los hechos.

Foto: N+

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, acudieron a recabar las pesquisas que dieran apertura a una carpetea de investigación.

Se desconoce la identidad de la persona encontrada muerta

Como señas particulares vestía pants morado, playera negra de tirantes y tenis blancos, también se hizo mención de que

portaba una cadena.

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Hasta el momento no se ha identificado a la persona fallecida, ni las causas de muerte, por lo que se le realizará una necropsia en un anfiteatro en Guanajuato, Capital.