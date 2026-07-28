Homicidios

Hallan a Hombre Muerto que Estaba Siendo Comido por Perros en León

Un hombre fue encontrado muerto entre bancos de arena y tepetate en la comunidad de Ampliación Loza de Los Padres en León, se lo estaban comiendo perros callejeros.

Hallan a Hombre Muerto que Estaba Siendo Comido por Perros en León.Hallan a Hombre Muerto que Estaba Siendo Comido por Perros en León. Foto N+

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Descubren cadáver en León entre arena y tepetate. Perros callejeros lo devoraban. La identidad del hombre y las causas de su muerte aún son un misterio.

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