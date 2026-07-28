Homicidios

Un Hombre Fue Atacado a Balazos en Calles de la Ciudad de Puebla

Policías Municipales atendieron el reporte de disparos durante la madrugada y confirmaron que una persona perdió la vida en la vía pública.

La víctima terminó tendida en la vía pública.La víctima terminó tendida en la vía pública. Foto: N+

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Hombre de 30 años asesinado en Puebla; su cuerpo fue hallado en una barranca. La Fiscalía trabaja para esclarecer este crimen. Entérate de los últimos avances.

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