Un Hombre Fue Atacado a Balazos en Calles de la Ciudad de Puebla

La madrugada de este martes 28 de julio se reportó un presunto homicidio ocurrido en la colonia Santa Catarina de la ciudad de Puebla; un hombre de aproximadamente 30 años ejecutado con disparos de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes el cuerpo de la víctima fue abandonado en una barranca cercana a las canchas deportivas de la comunidad en la capital poblana.

Matan a hombre de 30 años en Colonia Santa Catarina de Puebla

La escena del crimen fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SCC) mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) abrió la carpeta de investigación por homicidio y realizó el levantamiento de cadáver.

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Tras los hechos ocurridos en la Colonia Santa Catarina, elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte en la zona.



⚠️ Ya se encuentran las autoridades competentes. pic.twitter.com/dwyovLCElZ — SSC Puebla (@SSC_Pue) July 28, 2026

En el lugar fueron asegurados casquillos percutidos y dos teléfonos celulares. La identidad de la víctima se desconoce hasta el momento. Se espera más información en próximas horas para el esclarecimiento del homicidio.

Con información de N+

JAPR