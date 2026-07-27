Seguridad

Un Hombre Fue Localizado Muerto en la Habitación de un Motel en Tehuacán, Puebla

La víctima ingresó al motel acompañada de otra persona quien vestía ropa femenina y abandonó el lugar durante la madrugada.

El hombre fue abandonado por su acompañante durante la madrugada.El hombre fue abandonado por su acompañante durante la madrugada. Foto: SSC Tehuacán

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