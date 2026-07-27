Un Hombre Fue Localizado Muerto en la Habitación de un Motel en Tehuacán, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) investiga la muerte de un hombre localizado sin vida al interior de una habitación del Motel Luxor, en el Centro de Tehuacán, para determinar las causas del fallecimiento.

Los hechos se registraron en el establecimiento ubicado sobre la 7 Norte, entre la 2 Oriente y la calle Daniel González, donde personal del establecimiento reportó a una persona inconsciente.

Confirman hallazgo de una persona sin vida en un motel del centro de Tehuacán

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar y confirmaron que el hombre, de aproximadamente 50 años de edad ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima ingresó al motel acompañada de otra persona, quien vestía ropa femenina y abandonó el lugar durante la madrugada sin levantar sospechas, según el testimonio de empleados.

Investigan causas de muerte de un hombre al interior del motel Luxor en Tehuacán

Aunque la primera valoración médica apuntaba a que el fallecimiento podría haber sido consecuencia de un infarto, ya que el cuerpo no presentaba lesiones evidentes de violencia.

El sitio fue resguardado por elementos de la policía municipal, mientras personal de la Fiscalía de Puebla realizó el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios que permitan determinar si se trató de una muerte por causas naturales o si existe la comisión de algún delito.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR