Manifestación Afuera del Penal de San Miguel Paraliza Calles en Puebla ¿Qué Está Pasando?

La mañana de este 27 de julio, supuestos familiares de internos realizaron una manifestación afuera del penal de San Miguel en Puebla, para exigir la intervención de autoridades ante presuntos abusos.

El grupo de personas llegaron con cartulinas y se colocaron afuera del Centro Penitenciario ubicado en el Camino al Batan en la colonia Lomas de San Miguel de Puebla.

Los inconformes comenzaron a exigir a las autoridades una respuesta ante diferentes acusaciones de abuso que han tenido las Personas Privadas de la Libertad (PPL). Los manifestantes aseguran que hay internos que buscan tomar el control del Cereso de San Miguel y que sufren de extorsiones.

Exigieron que las autoridades tomen cartas en el asunto y que investiguen los casos para que puedan trasladar a estos reos a otro Centro Penitenciario.

Caos vial por manifestación en el Penal de San Miguel de Puebla

Derivado de esta protesta, hay afectaciones en el paso vehicular en las calles cercanas al penal; Elementos policiales cerraron la circulación en el Camino al Batan para prevenir algún incidente por lo que se recomienda tomar vías alternas.

Se recomienda tomar vías alternas para no afectar sus tiempos de traslado, y extremar precauciones en la zona debido a la gran presencia de personas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Trasladan a 15 Internos del Penal de Puebla al Cereso de Tepexi de Rodríguez

¿Por qué se están manifestando familiares de reos en el Cereso de San Miguel?

Los quejosos exigían el traslado de de presos vinculados a cobros y extorsiones para evitar que se hicieran del control del lugar. De acuerdo a información proporcionada por las personas privadas de su libertad, estos internos se dedican a extorcionarlos de la siguiente manera:

Cobro de piso

Cobro por visita íntima

Alquiler y uso ilícito de líneas telefónicas

Entre otros delitos.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública informó que los inconformes evitaron acreditar su parentesco con alguna de las personas privadas de la libertad.

Ante esta situación, en coordinación con delegados de la Secretaría de Gobernación se establecieron canales de diálogo con los manifestantes, a fin de escuchar sus planteamientos y reiterar la disposición institucional para atender sus inquietudes por las vías legales y administrativas correspondientes.

#COMUNICADO | A través de esta secretaría, el @Gob_Puebla prioriza el diálogo y el respeto al derecho de libre manifestación para atender cualquier petición relacionada con las personas privadas de la libertad.



Ante los hechos suscitados al exterior del Centro Penitenciario de… pic.twitter.com/ZIeYRqAbXP — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) July 27, 2026

La dependencia de seguridad dijo que las peticiones presentadas serán revisadas de manera puntual y objetiva. además, instruyó el inicio de las investigaciones internas que resulten procedentes para verificar cualquier posible irregularidad y, de acreditarse responsabilidades, se actuará con estricto apego a la ley.

Con información de N+

MCS