Seguridad

Manifestación Afuera del Penal de San Miguel Paraliza Calles en Puebla ¿Qué Está Pasando?

Grupo de personas cerraron el paso en vialidades para exigir el traslado de internos en del Cereso de San Miguel en Puebla.

Protesta en el Penal de San Miguel, Puebla.Manifestación en el Cereso de San Miguel, Puebla. Foto: Facebook Orgullo Mexicano

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Manifestación en el penal de San Miguel en Puebla paraliza calles. Denuncian abusos y piden traslado de internos. Conoce los detalles de esta noticia en desarrollo.

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