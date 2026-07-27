Caso Dafne: Imputan por Feminicidio a Estrellita “N” y Jorge Luis “N”; Dictan Prisión Preventiva

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de Estrellita “N” y Jorge Luis “N”, señalados por su probable participación en el delito de feminicidio.

Durante la diligencia, el agente del Ministerio Público formuló la imputación y presentó los datos de prueba que sustentan la solicitud de vinculación a proceso de ambos imputados.

Sin embargo, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, petición que fue concedida por la autoridad judicial, por lo que la situación jurídica de los acusados será definida en una próxima audiencia.

#FGJT_Informa Se llevó a cabo audiencia inicial contra Estrellita “M” y Jorge Luis “P”, imputados por Feminicidio. La Juez de Control impuso prisión preventiva. La audiencia continuará el 30 de julio, para resolver sobre la solicitud de vinculación a proceso. #Tampico #Tamaulipas pic.twitter.com/cZpTUOLvqc — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) July 27, 2026

Jueza ordena prisión preventiva justificada

A solicitud de la representación social, la jueza de Control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada tanto a Estrellita “N” como a Jorge Luis “N”, quienes permanecerán privados de su libertad mientras se desarrolla el proceso penal.

La medida cautelar permanecerá vigente durante el tiempo que dure el procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Próxima audiencia será el 30 de julio de 2026

La continuación de la audiencia fue programada para el próximo 30 de julio, fecha en la que la autoridad judicial resolverá si existen elementos suficientes para vincular a proceso a los imputados por el delito de feminicidio.