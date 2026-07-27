Seguridad

Caso Dafne: Imputan por Feminicidio a Estrellita “N” y Jorge Luis “N”; Dictan Prisión Preventiva

La Fiscalía de Tamaulipas informó que Estrellita “N” y Jorge Luis “N” fueron imputados por su probable participación en el delito de feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

Imputan Feminicidio a Estrellita “M” y Jorge Luis “P”Imputan Feminicidio a Estrellita “M” y Jorge Luis “P”; Dictan Prisión Preventiva. Foto: FGR

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Feminicidio en Tamaulipas: Estrellita 'M' y Jorge Luis 'P' bajo prisión preventiva. La Fiscalía busca justicia para Dafne Zapata. Próxima audiencia en 2026.

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