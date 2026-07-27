Seguridad

Anuncian Bloqueo Puente Tampico Hoy Lunes; Exigen Justicia por Dafne Zapata Quintos

Se ha convocado a un bloqueo en el Puente Tampico este lunes 27 de julio a las 5:00 de la tarde para exigir justicia por Dafne Zapata Quintos.

Justicia para Dafne: Anuncian Bloqueo en el Puente Tampico Hoy Lunes 27 JulioAnuncian Bloqueo en el Puente Tampico Hoy Lunes 27 Julio. Foto: Alejandra Quintozz

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Hoy a las 17:00, el Puente Tampico será bloqueado para exigir justicia por Dafne Zapata Quintos. Únete a la voz contra la violencia y la impunidad. Infórmate sobre las rutas alternas.

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