Anuncian Bloqueo Puente Tampico Hoy Lunes; Exigen Justicia por Dafne Zapata Quintos

Colectivos y ciudadanos convocaron a un bloqueo este lunes 27 de julio a las 17:00 horas en el Puente Tampico para exigir justicia por el caso de Dafne Zapata Quintos, cuya muerte es investigada por las autoridades como un posible feminicidio.

A través de una imagen difundida en redes sociales, los organizadores hicieron un llamado a la población a sumarse a la protesta bajo las consignas "¡Justicia para Dafne!", "¡Basta de violencia!" y "¡Basta de impunidad!".

En la convocatoria se señala que la movilización busca alzar la voz no solo por Dafne, sino también por las mujeres víctimas de violencia en México, además de exigir mayores condiciones de seguridad y respeto a la vida de las mujeres.

Anuncian Bloqueo en el Puente Tampico Hoy Lunes 27 Julio de 2026.

Llaman a tomar precauciones por posibles afectaciones viales

De concretarse la manifestación, el bloqueo podría generar afectaciones al tránsito vehicular en uno de los principales accesos que conectan a Tampico con el norte de Veracruz, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas y mantenerse atentos a los avisos de las autoridades.

La convocatoria está programada para las 17:00 horas de este lunes 27 de julio y ha sido compartida ampliamente en plataformas digitales con mensajes como "Ni una menos" y "Por ella, por todas, por un futuro sin violencia".

El caso de Dafne Zapata Quintos ha generado diversas manifestaciones y exigencias de justicia en Tamaulipas durante las últimas semanas, mientras continúan las investigaciones por parte de las autoridades competentes.