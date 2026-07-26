Realizan Audiencia a Jorge Luis "N" y Estrella "N" por Muerte de Dafne Zapata en Tamaulipas

La mañana de este domingo dio inicio la primera audiencia en contra de Jorge Luis Ponce, director de la academia militarizada de Ciudad Madero, y de Estrellita Mora, encargada del área femenil de la institución, ambos implicados en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, de 13 años de edad, quien perdió la vida al interior de dicho plantel.

La audiencia comenzó alrededor de las 10:00 de la mañana. Sin embargo, durante su desarrollo se decretó un receso luego de que la defensa de los detenidos solicitara tiempo para revisar a detalle la carpeta de investigación y los antecedentes del caso, por lo que la autoridad judicial concedió un plazo de dos horas.

En entrevista, el padre de la menor, Gabriel Zapata, y la abogada Lizeth Alejandra Flores García explicaron que, una vez reanudada la audiencia, la jueza analizará en primera instancia la legalidad de la detención de los imputados. En caso de que ésta sea considerada legal, se continuará con la formulación de la imputación y la solicitud de vinculación a proceso.

Gabriel Zapata señaló que ha estado presente en todas las audiencias relacionadas con el caso, incluyendo la de Danna Yanina “N”, participando en su calidad de víctima indirecta y parte ofendida.

Se espera que la audiencia sea reanudada alrededor de las 12:00 del mediodía para continuar con el procedimiento judicial y definir los siguientes pasos dentro del proceso penal contra los dos detenidos.

Así fue la detención de Jorge Luis "N" y de Estrella "N"

Durante la madrugada del domingo 26 de julio, se confirmó la captura de dos personas involucradas en el feminicidio de la adolescente Dafne, en la academia militarizada de Marina Doenitz.

La fiscalía confirmó la captura de el director Jorge Luis "N" y Estrella "N", colaboradora del colegio.

El director fue capturado en el fraccionamiento Los Encinos, en el municipio de Altamira. Los dos detenidos fueron trasladados al Centro Integral de Justicia Altamira, donde pasaron la noche.