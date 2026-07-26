Seguridad

Realizan Audiencia a Jorge Luis "N" y Estrella "N" por Muerte de Dafne Zapata en Tamaulipas

Realizan audiencia a Jorge Luis "N" y Estrella "N" por la muerte de Dafne en una academia militarizada.

Realizan Audiencia a Jorge Luis “N“ y Estrella “N“ por Muerte de Dafne Zapata en TamaulipasFoto: N+

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Caso Dafne Zapata: Audiencia en curso para Jorge Luis "N" y Estrella "N" tras su captura.

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