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¿Cuántos Títulos Tiene Isaac del Toro en Su Carrera como Ciclista Profesional?

El mexicano se unió al UAE Team Emirates en 2024 y desde ahí comenzó a construir su historia dentro del ciclismo de élite mundial

Isaac del Toro celebra su segundo lugar en el Giro de Italia 2025Isaac del Toro celebra su segundo lugar en el Giro de Italia 2025. Foto: Reuters

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El mexicano Isaac del Toro brilla en el ciclismo mundial: 30 victorias, podios en Giro de Italia y Tour de Francia. Descubre su impresionante trayectoria.

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