¿Cuántos Títulos Tiene Isaac del Toro en Su Carrera como Ciclista Profesional?

Los últimos tres años de Isaac del Toro han sido de un ascenso meteórico dentro del ciclismo mundial y este domingo 26 de julio de 2026 tuvo su momento más relevante al subir al podio del Tour de Francia.

El de Ensenada, Baja California, además se agenció el maillot blanco, al ser el mejor ciclista joven de la vuelta gala. A ello se suma que entró al grupo selecto de los ciclistas latinoamericanos con un podio en esta competencia.

Ha sido un año de ensueño para el Torito, a pesar de la caída en abril que lo hizo abandonar el Itzulia Basque Country, a causa de un desgarro muscular y varios golpes y raspones.

Después de ese episodio, el mexicano se recuperó de gran manera y triunfó en el Tour Auvergne-Rhone-Alpes, antes de correr la Grande Boucle.

El palmarés de Isaac del Toro

La victoria que atrajo los reflectores hacia Isaac del Toro Romero fue el del Tour de l'Avenir 2023, cuando todavía formaba parte de la escuadra mexicana AR Monex.

En octubre de ese año, el poderoso UAE Team Emirates lo fichó por tres temporadas. De inmediato, participó en el Down Under 2024, donde ganó una etapa ganada, se llevó el suéter blanco y terminó la competencia en tercer lugar.

A partir de ese momento, todo fue un camino en ascenso. Ganó la Vuelta a Asturias de ese calendario, así como el jersey de puntos y el de la clasificación de los jóvenes.

La confirmación como una realidad dentro del deporte de los birlos fue en 2025, al conquistar los siguientes títulos:

La Milán-Turín.

El Tour de Austria.

La Classica Terres de l'Ebre.

El Circuito de Getxo.

La Vuelta a Burgos.

El Trofeo Matteotti.

La Coppa Sabatini.

El Giro della Toscana.

El Industria & Artigianato.

El Giro dell’Emilia.

El Gran Piemonte.

El Giro del Veneto.

El Campeonato Nacional de México de Contrarreloj Individual.

El Campeonato Nacional de México de Ruta.

Sin embargo, la cumbre de su presentación deportiva ocurrió en el Giro de Italia, al portar durante 11 etapas la maglia rosa del líder de la competencia.

Aunque fue subcampeón, demostró que es capaz de encabezar a una cuadrilla tan importante como la emiratí. Por cierto, al segundo lugar agregó la maglia bianca (líder de los jóvenes).

En 2026, se está dando la consolidación del Torito, y lo hizo en grande al sumar a su palmarés las siguientes carreras:

El UAE Tour.

El Tirreno Adriático.

El Tour Auvergne-Rhone-Alpes.

Y a pesar de que no fue una victoria, el tercer lugar en el Tour de Francia es el resultado más relevante de este año y de su carrera, al ser la competencia más importante del ciclismo.

Contando laureles

En números redondos, Isaac del Toro tiene en su palmarés 30 victorias, 17 títulos en carreras de un día o una semana y dos podios en grandes vueltas (Giro de Italia y Tour de Francia).

Finalmente, y no menos importante, le fue concedido el Premio Nacional del Deporte 2025, en la categoría de deporte profesional.

Con información de N+

ICM