Isaac del Toro: ¿Dónde Nació, Qué Estudió y Dónde Vive Actualmente?

Isaac del Toro se ha consolidado como una de las grandes promesas del ciclismo mexicano gracias a su rápido crecimiento en el circuito internacional. Desde muy joven tomó la decisión de dejar su ciudad natal para enfocarse por completo en su desarrollo deportivo en Europa, donde ha construido una carrera que hoy lo coloca entre los talentos más destacados del país.

Nacido el 27 de noviembre 2003, Del Toro Romero creció en Ensenada, Baja California, donde cursó su educación básica, incluyendo la primaria y la secundaria, antes de mudarse al extranjero para continuar con su preparación como ciclista.

¿Dónde nació, qué estudió y dónde vive Isaac del Toro?

Isaac del Toro nació en Ensenada, Baja California, ciudad en la que pasó su infancia y concluyó sus estudios de nivel básico. Posteriormente dejó México para continuar su formación deportiva en Europa, donde actualmente desarrolla su carrera profesional.

Desde pequeño estuvo ligado al deporte gracias al apoyo de sus padres, quienes lo acercaron al ciclismo en distintas modalidades como el ciclismo de montaña, el ciclocross y las rutas guiadas. Con el paso del tiempo decidió dedicarse de lleno a esta disciplina y buscar oportunidades fuera del país.

Así comenzó su carrera en Europa

En 2019 se incorporó a la A.R. Monex Pro Cycling Team, equipo con sede en San Marino, con el que debutó en la categoría Sub-23. La escuadra está integrada por ciclistas mexicanos en Europa y funciona como una plataforma para el desarrollo de talentos dentro del circuito UCI Continental.

Cuatro años después, en 2023, dio el salto al profesionalismo y comenzó a competir en algunos de los circuitos más importantes de Europa. Su desempeño ha generado altas expectativas entre la afición mexicana y lo perfila como una de las figuras a seguir rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.