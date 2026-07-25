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Isaac del Toro: ¿Dónde Nació, Qué Estudió y Dónde Vive Actualmente?

El ciclista mexicano dejó Ensenada para construir su carrera profesional en Europa

Isaac del Toro: ¿Dónde Nació, Qué Estudia y Dónde Vive Actualmente?. Foto: AFPIsaac del Toro: ¿Dónde Nació, Qué Estudia y Dónde Vive Actualmente?. Foto: AFP

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