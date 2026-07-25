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ICE Detiene a Pareja de Pastores Mexicanos con Tres Hijos Estadounidenses en Texas

Organizaciones religiosas denunciaron que los agentes migratorios presionaron a la pareja para firmar documentos de salida voluntaria

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Arresto de pastores mexicanos en Texas genera controversia. ICE presiona para firmar salida voluntaria. Organizaciones religiosas exigen respeto al debido proceso.

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