Minutos después de las 9:00 de la noche del pasado jueves 23 de julio, dos menores de 5 y 7 años, resultaron con lesiones de gravedad al estallar un artefacto explosivo, en el fraccionamiento Privada del Real en Celaya.

Presuntamente, los menores se encontraban en el área recreativa del fraccionamiento cuando localizaron un artefacto hasta ahora no definido, tirado en el jardín; tras manipularlo un par de segundos este explotó.

José Luis de 5 años lucha por su vida al tener heridas de gravedad

Uno de los pequeños es José Luis Valencia de 5 años, para quien están solicitado sangre "O" RH negativo y apoyos económicos, para sus intervenciones quirúrgicas en su pierna izquierda, a fin de salvarle la vida.

Foto: N+

Mientras que el otro menor involucrado resultó con lesiones por las esquirlas, pero ya se reportó como fuera de peligro.

Autoridades estatales investigan con el fin de esclarecer los hechos

La situación está siendo investigada por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, mientras que el secretario de seguridad ciudadana, Pablo Muñoz Huitrón descartó que se tratara de una granada de fragmentación.

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Sin embargo, hasta el momento se desconoce quién dejó el artefacto en el jardín y la razón por la que lo dejaron en ese lugar, de igual manera no se ha dado a conocer sobre personas detenidas o sospechosas por los hechos.