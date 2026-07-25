Seguridad

Dos Niños de 5 y 7 Años Heridos al Explotar Artefacto en Privada del Real en Celaya

Dos menores que se encontraban jugando en el área infantil del fraccionamiento Privada del Real en Celaya, Guanajuato, resultaron heridos después de la detonación de un artefacto explosivo.

Dos Niños de 5 y 7 Años Heridos al Explotar Artefacto en Privada del Real en Celaya.Dos Niños de 5 y 7 Años Heridos al Explotar Artefacto en Privada del Real en Celaya. Foto N+

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Impactante explosión en Celaya deja a dos niños heridos. José Luis, de 5 años, necesita sangre y apoyo económico para salvar su vida. Las autoridades investigan el origen del artefacto.

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