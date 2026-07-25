Seguridad Detienen a 2 Personas con Restos de un Perro en Tlaquepaque; Pensaban Consumir Carne del Animal Fueron detenidas dos personas por intentar consumir restos de un perro en la colonia El Álamo, en Tlaquepaque; hay un tercer detenido que portaba un arma de fuego Detuvieron a dos sujetos por presuntamente comer carne de perro. Foto: N+ Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Destacado Impactante caso en Tlaquepaque: detienen a dos personas por intentar consumir restos de un perro. Un tercer detenido portaba un arma de fuego. Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 25 jul 2026 | 12:46 CST Actualizado hace 4 horas

Temas relacionados Maltrato Animal

2 min

1 min

La Policía de Tlaquepaque detuvo a un hombre y a una mujer que estaban desmembrando a un perro, y que manifestaron que pretendían comérselo, ya que supuestamente acostumbraban comer estos animales, además de gatos.

Noticia relacionada:

Los hechos ocurrieron después de que se reportó a los números de emergencia que ambas personas señaladas estaban desmembrando a un perro que ya estaba muerto sobre la Av. Niños Héroes, entre Delicias y calzada Córdoba, en la colonia El Álamo.

"Vemos que ingresan a un domicilio en abandono dichas personas con las características, otra persona se nos trata de dar a la huida, por lo que ingresamos al domicilio y aseguramos tanto a la femenina que traía al animal en sus hombros y al masculino", manifestó Martín Escobar, policía de Tlaquepaque.

En el lugar fueron localizados más restos del perro, por lo que Mayra Jazmín' 'N', de 33 años, y Luis Químicos 'N', de 38, quedaron detenidos por su probable responsabilidad en actos de crueldad animal.

Ambos detenidos manifestaron a los policías que acostumbraban a comer carne de perro y gato.

Hay un tercer detenido que portaba un arma de fuego

Asimismo, fue detenido de forma simultánea un hombre localizado al interior de la finca antes mencionada, por la portación de un arma de fuego, así como cuatro cartuchos útiles.

Los tres sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público, el cual determinará su situación legal.