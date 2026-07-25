Seguridad

Detienen a 2 Personas con Restos de un Perro en Tlaquepaque; Pensaban Consumir Carne del Animal

Fueron detenidas dos personas por intentar consumir restos de un perro en la colonia El Álamo, en Tlaquepaque; hay un tercer detenido que portaba un arma de fuego

Policía TlaquepaqueDetuvieron a dos sujetos por presuntamente comer carne de perro. Foto: N+

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Impactante caso en Tlaquepaque: detienen a dos personas por intentar consumir restos de un perro. Un tercer detenido portaba un arma de fuego.

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