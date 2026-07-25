Muere Hombre Durante Ataque Armado en Monterrey; Jóvenes y Niño Logran Ponerse a Salvo

Un ataque armado registrado durante la madrugada de este sábado 25 de Julio dejó como saldo a un hombre sin vida en la colonia Lorenzo Garza, al norte del municipio de Monterrey. De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, los hechos ocurrieron sobre la calle Paileros, en su cruce con 29 de Noviembre, donde un grupo de jóvenes se encontraba reunido al exterior de un domicilio.

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Varios sujetos armados descendieron de un vehículo y comenzaron a disparar en repetidas ocasiones contra las personas que permanecían en el sitio. Tras escuchar las detonaciones, los jóvenes intentaron ponerse a salvo corriendo en diferentes direcciones. Sin embargo, uno de ellos fue alcanzado por las balas.

La víctima fue identificada como Jonathan Barrón, de 33 años de edad, con domicilio en la colonia Urbivilla. De acuerdo con la información preliminar, recibió impactos de arma de fuego en la cabeza y el pecho.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar luego del reporte realizado al sistema de emergencias, pero al revisarlo confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Agresión presuntamente iba dirigida a un menor

De manera extraoficial trascendió que el ataque presuntamente iba dirigido hacia un menor de seis años que también se encontraba en el lugar al momento de la agresión. De acuerdo con testigos, el niño logró correr y ponerse a salvo cuando comenzaron los disparos, por lo que resultó ileso. Esta información forma parte de las líneas de investigación y no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Tras la agresión, los responsables escaparon a bordo del mismo vehículo en el que llegaron, tomando la avenida Aztlán, sin que hasta el momento se reporte su detención. Elementos de Fuerza Civil acordonaron el área para preservar la escena del crimen, mientras personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de evidencias e inició las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables de este homicidio.

Con información de Adriana Garcino / Noticias N+

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