Seguridad

Muere Hombre Durante Ataque Armado en Monterrey; Jóvenes y Niño Logran Ponerse a Salvo

Un hombre murió durante un ataque armado en la colonia Lorenzo Garza, en Monterrey

Ataque armado contra grupo de jóvenes habría estado dirigido a un menor; un hombre fallecióAtaque armado contra jóvenes habría sido dirigido a un menor.Foto: N+

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Impactante ataque armado en Monterrey deja un hombre muerto. La agresión presuntamente iba dirigida a un menor que logró ponerse a salvo.

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Ataque Armado contra Jóvenes Habría Sido Dirigido a Un Menor; Un Hombre Murió en Monterrey