Twitch de Ibai Llanos: ¿Cuántos Seguidores Tiene y Por Qué Dejó las Transmisiones En Vivo?

Uno de los creadores de contenido más populares e influyentes en el mundo hispanoparlante es Ibai Llanos, quien en Twitch encontró una herramienta para conectar con una audiencia ávida de propuestas distintas. Con ello, logró millones de seguidores y grandes picos de audiencia con sus streams en vivo, un récord que quiere batir este sábado 25 de julio 2026 con La Velada del Año VI.

¿Cuántos seguidores tiene Ibai Llanos en Twitch?

El streamer español Ibai Llanos cuenta con 20.1 millones de seguidores en la plataforma de Twitch.

A pesar de ser una de sus plataformas ancla, los números no lo abandonan en otras redes sociales, incluso superando dicha cifra en algunos casos:

YouTube: 16.7 millones.

Instagram: 16.1 millones.

TikTok: 27.9 millones.

Este año, busca que La Velada del Año 6 rebase los 20 millones de usuarios constantes en su transmisión.

¿Por qué Ibai terminó las transmisiones en vivo en Twitch?

A finales de 2024, Ibai Llanos sorprendió a la audiencia al anunciar su retirada casi completa de Twitch.

Movido por una falta de motivación y ganas de poner en marcha nuevos proyectos, explicó que buscaba mucho más en su faceta como youtuber, aunque el verano pasado siguió demostrando que sigue siendo un gran titán al romper récords de audiencia en la plataforma de streaming con La Velada del Año 5, cuando logró un pico de entre 9.1 y 9.3 millones de espectadores en tiempo real.

En una entrevista con Jordi Wild, explicó con mayor detalle el motivo por el que se alejó de los streams en Twitch.

"Fue por una cuestión de motivación. Yo llevaba muchos años haciendo el día a día de Twitch; sentía que a nivel personal y de creatividad había llegado a un límite, y necesitaba volver a recuperar la motivación y crear metas nuevas".

Sin embargo, señaló que pretende streamear durante toda su vida, pero no dejó de lado la importancia de cuidar las palabras durante las transmisiones en vivo y la presión de este trabajo.

DMZ