Entretenimiento

Twitch de Ibai Llanos: ¿Cuántos Seguidores Tiene y Por Qué Dejó las Transmisiones En Vivo?

Ibai Llanos dio un salto de entre los streamers a ser uno de los creadores de contenido más visionarios en términos de negocio, con el éxito de La Velada del Año y otros eventos que ha organizado.

En vivo de Ibai Llanos en TwitchIbai Llanos es uno de los streamers más famosos en el mundo. Foto: Getty Images
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