Educación

¿Qué Pasará con los Examen de la UNAM Tras la Suspensión de Inscripciones? Esto Sabemos

La UNAM ha cancelado inscripciones, de manera provisional, para salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso.

¿Qué Pasará con los Examen de la UNAM Tras la Suspensión de Inscripciones?Se han suspendio, por el momento, las inscripciones de la UNAM. Foto: Cuartoscuro
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