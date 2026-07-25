¿Qué Pasará con los Examen de la UNAM Tras la Suspensión de Inscripciones? Esto Sabemos

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó el viernes que canceló, de manera provisional, los trámites de entrega documental e inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027, que debían llevarse a cabo a partir del lunes 27 de julio.

Esto sucedió luego de las múltiples acusaciones de los aspirantes al nivel superior sobre presuntas irregularidades en el concurso de ingreso, pues se ha señalado el incremento exponencial de aciertos, en comparación con años anteriores.

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¿Qué pasará con los exámenes de la UNAM tras la cancelación de inscripciones?

Actualmente, el proceso de selección de ingreso a licenciatura se encuentra bajo escrutinio por parte de la Comisión Técnica de expertas y expertos que fue convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas y, en los próximos días, sus conclusiones y recomendaciones, según señala un comunicado emitido por la UNAM.

"El propósito de esta medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la legislación universitaria", indica el mensaje público.

¿Se puede repetir el examen de ingreso a la licenciatura de la UNAM?

Hasta el momento, en la historia del concurso de acceso a nivel superior en la UNAM, no se ha repetido de manera general el examen, pero sí se han anulado evaluaciones de forma individual o por grupos específicos debido a fallas técnicas, sospechas de trampas o irregularidades.

Sin embargo, para el proceso 2026 esta medida no ha sido ni siquiera planteada por las autoridades universitarias.

La UNAM señaló que se informará oportunamente, a través de los medios oficiales, las determinaciones que adopten las autoridades universitarias competentes respecto de la continuidad del proceso de ingreso al ciclo escolar 2026-2027/1.

La máxima casa de estudios reiteró su compromiso con la transparencia institucional y la protección del derecho de acceso a la educación en condiciones de igualdad para todos los aspirantes.