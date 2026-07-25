Educación

Así Aspirantes Habrían Burlado el Sistema con IA en Examen de Ingreso a UNAM

Un aspirante asegura que en medios sociales circularon publicaciones donde otros aceptaban haber hecho trampa en la prueba de ingreso

Aspirantes Así Habrían Burlado con IA el Sistema en Examen de Ingreso a UNAMFoto: Pixabay | Ilustrativa

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Aspirantes a la UNAM habrían burlado el examen con IA. La universidad suspende inscripciones y se convoca marcha para exigir claridad.

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