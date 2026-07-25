Así Aspirantes Habrían Burlado el Sistema con IA en Examen de Ingreso a UNAM

La UNAM tomó la decisión de suspender la inscripción a primer ingreso de licenciatura, en medio de la revisión del proceso del examen de ingreso.

Presuntamente algunos aspirantes habrían burlado el sistema con el uso de Inteligencia Artificial.

Gerardo Torres fue de los primeros aspirantes que presentaron la prueba para ingresar a la UNAM de manera 100% en línea.

A las 8 de la mañana del 23 de mayo pasado, estaba listo para iniciar su examen con la intención de cursar la carrera de Medicina. Días después le notificaron que su examen fue cancelado.

“Si se supone que fue en línea y que es un programa con Inteligencia Artificial, de menos debería desplegar un resumen de por qué te lo están cancelando”, aseguró Gerardo Torres.

Gerardo asegura que en medios sociales circularon publicaciones donde otros aspirantes aceptaban haber hecho trampa en la prueba de ingreso. En canales creados en redes como Telegram y Whatsapp se ofertaban las respuestas de los exámenes.

Esto explicaría el salto en el promedio de aciertos al pasar de 70 en 2025 a 100 en este año.

“Sí, sé de otra gente que dicen que no, o sea, que no eran ellos los que estaban haciendo el examen, sino que alguien más se los estaba haciendo”, aseguró Gerardo.

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Ofertas en chats

En otros chats, escuelas de asesoría ofrecían contestar el examen por ti en tiempo real. Te solicitaban tus documentos de registro y un video de dos horas simulando estar frente a la cámara. Los costos iban de los 2 mil a los 4 mil pesos.

Eduardo Sánchez imparte cursos de preparación y decidió inscribirse como alumno a la prueba ECOEMS, que utiliza la misma plataforma tecnológica, para comprobar la eficiencia en los candados de seguridad.

“Mientras la cara permanezca en el cuadro, las manos, la mirada, lo puedes utilizar de cualquier manera. Puedes solicitar pausas para ir al baño. Estas pausas tienen una cuenta regresiva de cinco minutos puedes preguntarle hoy en día tenemos tantas herramientas, a la IA simplemente a Google, pues cuáles son las respuestas”, explicó.

Pudo hacer capturas de pantalla y fotos, sin que el sistema le arrojara alguna advertencia.

“Como la vigilancia es mínima, pues es muy sencillo que tú tomes tu teléfono y fuera del cuadro, ahora. Vaya. justo aquí yo tengo mi mano ahí podría tomar la foto y ni se ve, ¿No? Es fácil que tú tomes las 128 preguntas y luego las esparzas, las difundas o por qué no decirlo, las revendas”, afirmó Sánchez.

En medios como TikTok, algunos aspirantes subieron audios de presuntos profesores que ofertan cursos de preparación, donde les ofrecían asesoría en tiempo real durante la prueba de ingreso a la UNAM.

“Hubo gente que se pudo quedar haciendo a la mejor algún tipo de trampa, algún tipo de fraude y que son ellos quienes van a estar en los lugares y que además digo, qué espanto que ellos vayan a ser pues los profesionistas del futuro”, precisó Gerardo Torres, aspirante a ingresar a la UNAM.

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Víctor Olvera.

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