SEP Condena Feminicidio de Dafne Zapata y Aclara que Escuelas Militarizadas No Están Autorizadas
La SEP reiteró que no está autorizada la prestación del servicio educativo bajo la denominación y/o modalidad "militarizada"
La SEP reiteró que no está autorizada la prestación del servicio educativo bajo la denominación y/o modalidad "militarizada"
La Secretaría de Educación Pública (SEP) lamentó y condenó el feminicidio de Dafne Zapata en un campamento de verano en la Academia Militarizada Doenitz en Tamaulipas.
Citado en un comunicado, el titular de la SEP, Mario Delgado, calificó de inadmisible que, bajo una supuesta “educación militar”, se pretendan justificar, normalizar u ocultar actos de abuso, violencia, maltrato o prácticas que atenten contra la integridad física, psicológica o emocional de menores de edad.
“Este tipo de conductas, de ninguna manera, pueden ser catalogadas como un método o modalidad de educación, instrucción, formación o disciplina que pueda ejercerse dentro o fuera del ámbito educativo. Por el contrario, constituyen una violación flagrante e inaceptable de los derechos humanos y del principio del interés superior de la niñez”, añadió el funcionario federal.
En el documento, la SEP reiteró que no está autorizada la prestación del servicio educativo bajo la denominación y/o modalidad "militarizada", "militar", "castrense" o cualquier otra análoga que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar.
Mientras que, por lo que hace a la institución involucrada en el feminicidio de la menor de edad, la autoridad educativa del Estado de Tamaulipas ha informado que tomará las medidas para hacer valer los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes frente a la autorización de impartición del servicio educativo bajo la denominación “militarizada”, otorgado en 2005 y actualizado en 2013.
“El derecho a la educación se rediseñó bajo un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, desde el nivel inicial hasta el superior, dando origen a la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Bajo esta visión, las niñas, los niños y los adolescentes son reconocidos como sujetos activos de la educación, capaces de ejercer su derecho a transformar su realidad mediante una formación integral que trasciende el aula y desarrolla sus potencialidades de forma activa, autónoma y transformadora”, abundó Delgado.
Bajo esa perspectiva, para la SEP la impartición de educación militar en instituciones de educación básica resulta incompatible con los fines, principios y objetivos constitucionales y legales que rigen dicho tipo educativo.
Ello, agregó, obedece a que la educación militar responde a una finalidad distinta, orientada a la formación, adiestramiento y preparación del personal destinado al cumplimiento de las funciones propias de las Fuerzas Armadas y de la GN, por lo que no constituye una modalidad educativa prevista para los niños y los adolescentes que cursan la educación básica.
AMP