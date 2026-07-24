Educación

SEP Condena Feminicidio de Dafne Zapata y Aclara que Escuelas Militarizadas No Están Autorizadas

La SEP reiteró que no está autorizada la prestación del servicio educativo bajo la denominación y/o modalidad "militarizada"

Academia Militarizada Doenitz en Tamaulipas. Foto: Google MapsAcademia Militarizada Doenitz en Tamaulipas. Foto: Google Maps
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