SEP Condena Feminicidio de Dafne Zapata y Aclara que Escuelas Militarizadas No Están Autorizadas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lamentó y condenó el feminicidio de Dafne Zapata en un campamento de verano en la Academia Militarizada Doenitz en Tamaulipas.

Citado en un comunicado, el titular de la SEP, Mario Delgado, calificó de inadmisible que, bajo una supuesta “educación militar”, se pretendan justificar, normalizar u ocultar actos de abuso, violencia, maltrato o prácticas que atenten contra la integridad física, psicológica o emocional de menores de edad.