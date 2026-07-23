Educación

¿Quién Vigila las Academias Militarizadas? Muertes de Menores Encienden Alerta en México

Un reglamento publicado en 1943 atribuye a la DEFENSA facultades para autorizar academias particulares de tipo militar

Las normas que regulan las escuelas militarizadas no han cambiado en más de 80 añosLas normas que regulan las escuelas militarizadas no han cambiado en más de 80 años. Foto: Archivo | Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tres muertes de menores entre 2023 y 2026 han puesto bajo escrutinio la supervisión de academias militarizadas privadas en México

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+