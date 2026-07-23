Mueren Dos Personas en Choque Sobre la Autopista Culiacán-Mazatlán; Hay Heridos

Dos personas fallecieron y dos más resultaron gravemente lesionadas durante un choque por alcance registrado la mañana de este jueves sobre el carril de norte a sur de la autopista Culiacán-Mazatlán, a la altura del kilómetro 186.

Las víctimas fueron identificadas como Gilberto y Carlos Omar, de 43 años de edad y vecino de la sindicatura de Costa Rica. Ambos laboraban para la concesionaria de la autopista Culiacán-Mazatlán y viajaban en una camioneta de la empresa cuando fueron impactados por un tráiler de una empresa de transportes.

Identifican a lesionados en la autopista Culiacán-Mazatlán

Los lesionados, identificados como José Ramón y Ernesto, fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes.