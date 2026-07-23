Accidentes

Mueren Dos Personas en Choque Sobre la Autopista Culiacán-Mazatlán; Hay Heridos

Dos personas perdieron la vida en un accidente sobre la autopista Culiacán-Mazatlán.

Mueren Dos Personas en Choque Sobre la Autopista Culiacán-Mazatlán; Hay HeridosFoto: N+

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Dos trabajadores de la autopista Culiacán-Mazatlán pierden la vida en un choque. Otros dos están heridos.

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