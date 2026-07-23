Se Incendia Camión que Transportaba Sopas Instantáneas en Lerdo

Durante la madrugada de este jueves 23 de julio se registró el incendio de un camión que trasladaba sopas instantáneas en el distribuidor vial de León Guzmán de la ciudad de Lerdo, Durango.

Fue en el kilómetro 187 que se incendió un tráiler que se dirigía de Tijuana a la Ciudad de México.

Luego del reporte, elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron las maniobras necesarias para sofocar las llamas removiendo el producto para apagar en su totalidad el fuego, utilizando 15 mil litros de agua.

Afortunadamente, el conductor del tráiler resultó ileso, elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar y se encargaron del levantamiento del incidente.

Bomberos contienen incendio de maleza en la colonia Las Malvinas en Piedras Negras

Una llamada al sistema de emergencias 911 alertó sobre el incendio de un zacatal en la colonia Las Malvinas en Piedras Negras, lo que movilizó de inmediato a elementos del departamento de Bomberos.

Al llegar al lugar, iniciaron las labores para controlar y sofocar el fuego antes de que se propagara hacia las viviendas cercanas y pudiera ocasionador daños materiales.

De acuerdo con el reporte, fue suficiente el trabajo de una máquina de bomberos para extinguir el incendio, evitando que la situación pasara a mayores.

Las autoridades señalaron que el fuego fue alimentado por la hierba seca y la basura acumulada en el terreno, bomberos informaron que en los últimos días, los reportes de incendios de zacatales han disminuido, gracias a la humedad que dejaron las recientes lluvias.

Advirtieron que conforme pasen los días y la maleza comience a secarse nuevamente, es probable que este tipo de reportes vuelva a incrementarse.