Accidentes

Se Incendia Camión que Transportaba Sopas Instantáneas en Lerdo

Un incendio consumió un tráiler que transportaba sopas instantáneas en el distribuidor vial León Guzmán en Lerdo.

Se Incendia Camión que Transportaba Sopas Instantáneas en LerdoEl incendio de un camión que trasladaba 34 tarimas de sopas instantáneas, movilizó a cuerpos de emergencia. Foto: N+

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Impactante incendio en Lerdo: un camión cargado de sopas instantáneas se consume en llamas. Protección Civil y Bomberos controlan la situación. Conoce más detalles.

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