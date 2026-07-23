Accidentes

Niña de 4 Años se Intoxica al Ingerir Veneno para Cucarachas en Lerdo

Una menor de cuatro años sufrió una intoxicación al ingerir veneno para cucarachas en la ciudad de Lerdo.

Niña de 4 Años se Intoxica al Ingerir Veneno para Cucarachas en LerdoLa niña se encontraba en su casa cuando ingirió veneno para cucarachas. Foto: N+

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¡Alerta en Lerdo! Niña de 4 años se intoxica con veneno para cucarachas. Autoridades piden extremar precauciones en casa durante las vacaciones.

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