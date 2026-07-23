Niña de 4 Años se Intoxica al Ingerir Veneno para Cucarachas en Lerdo

La tarde de este 22 de julio, una niña de cuatro años sufrió una intoxicación por ingesta de veneno en centro de la ciudad de Lerdo, Durango.

Los hechos ocurrieron cuando la menor se encontraba en el interior de su casa con su madre, en un momento dado, la niña entró a la cocina y tomó de una botella color azul que contenía en su interior veneno para cucarachas.

La menor comenzó a vomitar y de inmediato fue trasladada al Hospital General de Lerdo, donde continúa recibiendo tratamiento médico.

Autoridades hicieron un llamado a los padres de familia para mantener en una vigilancia constante a los menores en este periodo vacacional y evitar este tipo de incidente.

Protección Civil llama a reforzar la seguridad de menores durante vacaciones

Autoridades de Protección Civil hicieron un llamado a madres, padres y tutores a reforzar las medidas de seguridad en el hogar ante el próximo periodo vacacional, con el fin de prevenir accidentes cuando niñas y niños permanezcan en casa.

Recomendaron identificar y explicar a los menores los principales riesgos, como incendios, fugas de gas, descargas eléctricas, intoxicaciones por medicamentos o productos químicos, así como evitar dejar recipientes con agua, aceite caliente u objetos peligrosos a su alcance.

También pidieron enseñarles a identificar el número de emergencias 911 y tener a la mano los teléfonos de familiares o tutores para actuar en caso de una situación de riesgo.

Protección Civil advirtió que el riesgo permanece latente durante las vacaciones, por lo que exhortó a las familias a extremar precauciones.