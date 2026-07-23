Accidentes

Motociclista Queda Grave tras ser Arrollado por Tren en Santa Catarina, Nuevo León

El motociclista arrollado presuntamente intentó ganarle el paso al tren sobre las calles Vía México y Callejón del Mármol

Tren embiste motocicletaAutoridades ya investigan el accidente entre una moto y el tren. Foto: Alejandro González

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Motociclista en estado grave tras ser arrollado por tren en Santa Catarina. Autoridades investigan si intentó ganarle el paso. Más detalles pronto.

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