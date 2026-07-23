Motociclista Queda Grave tras ser Arrollado por Tren en Santa Catarina, Nuevo León

Un motociclista quedó gravemente lesionado luego de ser embestido por un tren que avanzaba a la altura de las calles Vía México y Callejón del Mármol, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Los hechos fueron reportados la tarde de este jueves 23 de julio, generando un despliegue de rescatistas y diversas autoridades.

Fueron elementos de Protección Civil de Santa Catarina y de la Cruz Roja Mexicana quienes llegaron a este punto para brindarle atención médica al sujeto. Luego de revisarlo, paramédicos señalaron que el hombre necesitaba ser atendido por especialistas, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario.

El hombre lesionado no ha sido identificado, pero autoridades señalaron que se trasladaba en una motocicleta de color rojo. Se espera que sea durante las próximas horas que revelen más detalles al respecto, hasta el momento se sabe que el estado de salud del sujeto es delicado.

Investigan accidente de motociclista con tren en Santa Catarina

Elementos de tránsito y movilidad ya se encuentran investigando como ocurrió este percance, pero no se descarta que el motociclista haya intentado ganarle el paso al tren. El lugar permaneció bajo resguardo durante un par de horas mientras se llevaban a cabo las labores necesarias.

Las autoridades nuevamente hicieron el llamado a los ciudadanos a respetar las señales de alerta en los cruces ferroviarios, así como evitar ganarle el paso al tren con el fin de evitar que se sigan registrando este tipo de percances.